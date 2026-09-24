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Общество

Соцфонд досрочно перечислит единое пособие за сентябрь жителям Рязани

Алексей Самохин
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В Рязанской области выплаты за сентябрь родителям, получающим пособия на банковские счета, поступят 2 октября — на день раньше. Причина в том, что плановая дата (3 число) выпадает на выходной: по правилам в таких случаях средства перечисляют в предшествующий рабочий день.

Досрочно, 2 октября, будут перечислены:

• единое пособие на детей до 17 лет и беременным женщинам;

• пособие по уходу за ребёнком до 1,5 лет неработающим родителям;

• пособие на ребёнка военнослужащего по призыву.

Дальнейшие выплаты пройдут в привычные даты: 5 октября будут зачислены ежемесячные выплаты из средств материнского капитала, а 8 октября работающие родители получат ежемесячное пособие по уходу за ребёнком до 1,5 лет.

Средства поступают на счёт получателя в течение всего дня.

Для граждан, которые получают пособия через «Почту России», доставка осуществляется с 1 по 25  число месяца — в соответствии с графиком работы конкретного почтового отделения. В эти же сроки приходят и единовременные выплаты, предоставляемые семьям разово.

По вопросам мер поддержки семей с детьми, пенсионного и социального обеспечения жители Рязанской области могут обратиться за консультацией по бесплатному телефону единого контакт центра 8-800-100-00-01 либо в клиентскую службу регионального Отделения СФР.

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