Нежилые дома горели в Рязани 

Пожарные Рязанской области за сутки ликвидировали шесть возгораний. Три из них были загораниями мусора, ещё три техногенными: два в нежилых домах в Рязани и хозпостройка в Спасске-Рязанском. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Рязанской области.

Первое сообщение поступило 23 сентября в 03:20. Горел нежилой дом на 3-м Мопровском переулке в Рязани. Огонь охватил 100 квадратных метров и повредил кровлю и комнату. Тушили 12 человек и 3 единицы техники.

В 13:02 загорелась хозяйственная постройка в Спасске-Рязанском. Её площадь 32 квадратных метра, огонь уничтожил постройку полностью. На месте работали 6 спасателей и 2 машины.

Третий пожар случился в 14:57 на улице Грибоедова в Рязани. Там тоже горел нежилой дом, огонь занял 70 квадратных метров и повредил комнату. К тушению привлекли 14 человек и 4 единицы техники.

О пострадавших в сводке не сообщается.