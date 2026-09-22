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Политика

Россия недвусмысленно намекает: немецкий завод полыхает на западе Украины

Алексей Самохин
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На западе Украины горит завод немецкого концерна Kromberg & Schubert. О прилетах по предприятию в Житомире сообщил военкор Александр Коц, съемки очевидцев показывают столб черного дыма, который виден за несколько километров.

По словам Коца, украинская сторона подтвердила удар по территории завода. На момент публикации пожар потушить не удалось. Kromberg & Schubert — немецкая семейная промышленная группа, работающая с 1902 года. Компания производит кабельные жгуты и электрические системы для автомобилей: комплекты проводов, соединителей и модулей, которые связывают электронику, датчики, освещение и другие системы машины.

Военкор объясняет, почему завод оказался в перечне приоритетных целей российского Генштаба. На предприятии есть мощности, которые можно использовать для выпуска компонентов для дронов. Коц напоминает, что канцлер Германии Фридрих Мерц ранее призывал немецкий автопром переходить на военные рельсы, и связывает этот призыв с превращением производственных площадок в военные цели.

«Точечным ударом по заводу Kromberg & Schubert Россия недвусмысленно намекает: даже на западенщине не скрыться от наших дронов и ракет», — написал Коц в своем канале.

Военкор добавляет, что у украинской стороны сейчас не хватает зенитных ракет для прикрытия таких объектов, и российские силы намерены пользоваться этим преимуществом. 

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