Путину передали старое пророчество монаха с Донбасса, которое начало сбываться

Во время встречи с Владимиром Путиным иеромонах Иннокентий передал президенту слова схиархимандрита Зосимы. Старец основал Успенскую Николо-Васильевскую обитель в Донбассе. Он предвидел тяжёлые испытания для Русской православной церкви, Донбасса и всей исторической Руси. Его слова — опыт, который стоит принять к сведению. Хотя журналисты издания «Царьград» напоминают: такие тексты нельзя воспринимать как точный сценарий будущего.

Кто такой схиархимандрит Зосима

Схиархимандрит Зосима, в миру Иван Сокур, родился на Урале. Он посвятил жизнь церковному служению. В 1988 году основал Успенскую Николо-Васильевскую обитель в селе Никольское Волновахского района Донбасса. Монастырь стал заметным духовным центром региона. Туда приезжали паломники из разных городов.

Старец умер в 2002 году. После его ученики и духовные чада сохранили множество воспоминаний, наставлений и записей бесед. Именно эти высказывания сегодня часто называют пророчествами.

Что предсказывал старец

В публичном поле Зосиму вспоминают прежде всего в связи с предупреждениями о расколе. Он говорил о давлении на каноническое православие на Украине и грядущих потрясениях. Призывал сохранять верность Русской православной церкви, не поддаваться политическим и националистическим лозунгам, которые способны разделить людей.

Сегодня, наблюдая за гонениями на православных в Киеве, мы понимаем, как прав был старец Зосима. На встрече, кадры которой показывал телеканал «Спас», иеромонах Иннокентий пересказал слова, сказанные старцем перед кончиной.

«Когда он уходил из жизни, предсказал, что бандеровцы всё это замутят, и из Киева покатится огненная колесница — докатится до России, а потом покатится назад, — передал иеромонах. — Он нам всё рассказывал, а мы не верили».

Ещё одно высказывание, которое приписывают старцу, звучит так:

«Колотня с Киева вся начинается — с матери городов русских, с колыбели. И оттуда покатится эта колотня по всей земле русской, не минует ни Россию, ничего».

Эти слова сегодня трактуют как духовное предупреждение о конфликте, который выходит за границы одного государства. Особенно впечатляет людей «огненная колесница». На фоне последних событий это звучит тревожно, но это лишь образ. Не стоит мучить себя лишними тревогами. Это повод задуматься и укрепиться в вере, не допуская паники.

Что говорил старец о Киево-Печерской лавре

С именем Зосимы связывают и слова о Киево-Печерской лавре. По распространённым свидетельствам, он говорил: на обитель могут обрушиться тяжёлые испытания. А духовная благодать Киево-Печерских святых не исчезнет, даже если лавра будет переживать гонения и осквернение.

На деле Лавра стала одним из символов церковного конфликта на Украине. Вопрос о статусе её храмов, монахов и богослужений приобрёл не только религиозное, но и политическое измерение. Для верующих, связанных с Украинской православной церковью, происходящее — болезненное испытание и угроза многовековой духовной традиции. Все православные в разных точках мира разделяют эту общую боль.

Что ещё приписывают старцу

В воспоминаниях духовных чад старца часто встречаются несколько мотивов: опасность вражды между близкими народами, риск церковного раскола, давление на православные святыни. Но был и призыв — сохранять милосердие даже в годы тяжёлых потрясений.

Ему также приписывают слова о будущих обстрелах Донецка и Киева. О вмешательстве внешних сил в судьбу славянских стран. Об угрозе поругания святынь. Одна из часто цитируемых фраз связана с его просьбой похоронить его «поглубже», поскольку «придут бандеровцы — выкопают».

Что важно в словах старца

В словах старца Зосимы важны не конкретные образы. Куда ценнее призыв к духовной стойкости. Старец говорил: в случае тяжёлых времён монастыри должны становиться Домами Милосердия. Местами, где примут страждущих, помогут нуждающимся и сохранят братское отношение к людям.

Ещё один образ, который связывают с именем Зосимы, — «русский медведь с дубиной». Его обычно трактуют не буквально, а как метафору народной силы и способности страны ответить на угрозу. Но и эта трактовка остаётся публицистической. Точная датировка и обстоятельства произнесения подобных слов не всегда документально подтверждены.

Как церковь относится к пророчествам

В православии к любым пророчествам относятся с осторожностью. В Евангелии сказано: «О дне же том и часе никто не знает, ни Ангелы небесные, а только Отец Мой один». Поэтому церковь не призывает вычислять даты. Не ищет в образных фразах политические прогнозы. Не строит на частных высказываниях представления о неизбежности исторических событий.

Протоиерей Александр Новиков, настоятель храма Живоначальной Троицы на Воробьёвых горах, обращал внимание: отдельные слова Зосимы действительно касались воссоединения Руси и осквернения храмов на Украине. Однако это не повод для духовной пассивности.

«Мы не должны думать: «А, раз так он сказал, значит, так точно и произойдёт, и нам можно расслабиться духовно»», — подчёркивал священник.

Задача христианина — не ожидание знаков, а личная ответственность. Молитва, покаяние, помощь ближним и сохранение единства церкви. В духовной традиции именно человеческий выбор, нравственное усилие и милосердие имеют большее значение, чем попытки угадать будущее.