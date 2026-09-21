Китайско-канадский историк и философ Цзян Сюэцинь дал тревожный прогноз на 2027 год. По его оценке, Cоединённые Штаты могут столкнуться сразу с тремя кризисами. Внешняя война, экономический спад и внутренние беспорядки — всё это может обрушиться на Америку одновременно, пишет издание «Царьград».

Кто такой Цзян Сюэцинь

Сюэциня называют «китайским Нострадамусом». Такое прозвище он получил после ряда прогнозов. Один из них — предсказание победы Дональда Трампа на выборах 2024 года.

Сам историк подогревает интерес к «предсказательной повестке». Он ведёт канал «Предсказательная история»,, где разбирает мировую политику, исторические процессы и вероятные сценарии.

При этом Сюэцинь занимается скорее политологией, чем мистикой. Он анализирует факты и строит модели, а не гадает на кофейной гуще.

Война с Ираном как спусковой крючок

Главный риск для Вашингтона в 2027 году — военное столкновение с Ираном. Сюэцинь допускает начало полномасштабной кампании. Но, по его мнению, быстрого результата она не даст. Война превратится в долгое противостояние на истощение.

Такой конфликт ударит по экономике США. Рост военных расходов, нестабильность на Ближнем Востоке и перебои с энергоресурсами усилят инфляцию. Социальная ситуация внутри страны ухудшится.

Возвращение призыва и протесты

Аналитик говорит о вероятном возвращении обязательного призыва в США. Власти могут пойти на этот шаг из-за нехватки личного состава. Решение вызовет протесты среди молодых американцев и их семей.

Недовольство призывом и ухудшение экономики могут перерасти в массовые беспорядки. Федеральным властям придётся использовать Нацгвардию. В самом жёстком варианте не исключено гражданское противостояние, которое приведёт к бунту.

Что Сюэцинь говорил об Украине

Ранее историк высказывался о ситуации вокруг Украины. По его мнению, без поддержки Вашингтона Киев не сможет долго продолжать конфликт. В таком случае для Москвы откроется возможность установить контроль над Одессой.

«Россия получит окно возможностей и заберёт Одессу, — говорил Сюэцинь. — Потеря Одессы и выхода к морю для Украины будет действительно полной катастрофой».

Оценки «китайского Нострадамуса» — это авторский прогноз. Они не означают, что описанные события обязательно произойдут. Международная политика зависит от множества факторов. Решения властей США, Ирана и их союзников, ситуация на Ближнем Востоке, состояние мировой экономики, ход вооружённых конфликтов. Всё это может изменить любой сценарий.