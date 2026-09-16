Начало церковного года открывает Рождество Пресвятой Богородицы. Это первый из двунадесятых великих праздников. Он ежегодно отмечается в сентябре. Католики празднуют событие 8 сентября. Православные — 21-го. В этот же день наступает осеннее равноденствие. В старину крестьяне провожали в этот день лето и ждали первых заморозков.

Когда отмечают Рождество Богородицы в 2026 году

Праздник относится к непереходящим. Его дата не меняется из года в год. В 2026 году Рождество Богородицы выпадает на понедельник.

Празднику предшествует один день предпразднства. Затем идут четыре дня попразднства. В это время верующие посещают церковь и читают молитвы Деве Марии.

Что известно о рождении Богородицы

Священное Писание не рассказывает об этом событии. О рождении Богородицы сообщают апокрифы. До сих пор точно не установлено, где родилась Дева Мария. Это могло произойти в Иерусалиме или в Назарете.

Канонические Евангелия обходят молчанием обстоятельства рождения и детства Богородицы. Они сосредоточены на земной жизни Христа. Подробности церковь черпает из Священного Предания и трудов ранних христианских писателей.

В «Протоевангелии Иакова» впервые закреплено учение о приснодевстве Марии. Её девстве до, во время и после Рождества. Автор описывает праведных родителей Иоакима и Анну.

Святитель Андрей Критский в VII веке указывал: подробности жития Богородицы сохранены «в церковном предании». Церковь видела в Рождестве Девы исполнение ветхозаветных прообразов.

История Иоакима и Анны

Предание рассказывает о семье Девы Марии. Её родители Иоаким и Анна не имели детей до самой старости. Благочестивые супруги усердно молились о ребёнке. Однажды Анне явился ангел. Он возвестил благую весть: их молитвы услышаны. В семье появится девочка, которая будет выше всех земных дочерей.

«Ради Неё благословятся все роды земные. Нареки Её Мария», — сказал ангел.

В тот же момент видение было и у Иоакима. Через девять месяцев у четы родилась девочка. Её назвали Марией. Исполняя обет, родители привели трёхлетнюю Марию в Иерусалимский храм. В честь этого события существует праздник Введения во храм Пресвятой Богородицы. Он отмечается 4 декабря.

Иоаким и Анна дожили до глубокой старости. Они терпели поношения соплеменников. Но их смиренная надежда была вознаграждена рождением Богоматери.

Праздник несёт надежду. Господь может разрешить любое человеческое неплодие — телесное или духовное. Он дарует силу творить добро там, где кажется, что все ресурсы исчерпаны.

Как проходит богослужение

Богослужение в храмах начинается вечером 20 сентября. Оно продолжается до утра следующего дня.

На всенощной читаются три фрагмента из Ветхого Завета. Они объясняют значение праздника. Это видение праведного Иакова, где лестница изображает Деву Марию, рассказ о закрытых вратах, символизирующих девство Марии, а также Слова о Премудрости, построившей дом.

Затем поётся тропарь и величание Богородицы. Читаются каноны, посвящённые ей. Утром 21 сентября проходит Литургия.

Обычно праздничные мероприятия в храмах идут по такому расписанию. Обычно 20 сентября в 18:00 проводят всенощное бдение. 21 сентября около 8:30 начинается исповедь, затем в 9:00 — Литургия.

Богородицу просят о даровании детей, о счастливом браке и здравии близких. Обращаются к ней с любыми житейскими нуждами. Особенно значимой считается молитва бездетных супругов, ведь Иоаким и Анна долго ждали ребёнка.

Народные традиции на Руси

В народе праздник называли «Малая Пречистая». Дни перед ним — «Спожинки» и «Госпожинки». В народной традиции 21 сентября завершало лето и открывало золотую осень.

На Руси заканчивалась жатва. В дни празднования Богородичного Рождества убирали пчёл в ульи, собирали лук.

Праздник называли Осенинами. Встречать новое «лето» было принято у воды. Женщины выходили к берегам рек с овсяным хлебом. Старшая из них стояла с караваем. Молодые пели песни. Потом хлеб разламывали и скармливали скоту для будущего приплода.

Крестьяне отмечали окончание сбора урожая пирами. Чем богаче был урожай, тем дольше длилось пиршество. В семье варили домашнее пиво, резали овцу или барана. Готовили студень, кулебяки с рыбой, пекли пироги.

Тесть и тёща обязательно приглашали зятя. Сваты и сватьи занимали почётное место за столом. Во время сбора урожая верующие благодарили Богородицу за дары и просили заступничества на следующий год.

Что можно и что нельзя делать

Рождество Богородицы — день прославления женского предназначения, материнства и семейной верности. Считалось, что молитва к Деве Марии в этот день обладает особой силой. Бездетные пары просили о даровании детей. Супруги молились об укреплении брака и мире в доме.

Начинается осенний мясоед, то есть период, свободный от постных дней. Он считался самым благословенным временем для создания семьи. Брак, заключённый под покровительством Матери Божией, будет крепким и защищённым от нужды.

В этот день не следует заниматься тяжёлым физическим трудом. Нельзя ругаться, сквернословить, отказывать в помощи.

Верующие посещают храм, молятся Приснодеве Марии, собирают семью. Готовят праздничные блюда и подают милостыню. Допустимо есть любую пищу, если день не совпадает со средой или пятницей.

Народные приметы на Рождество Богородицы