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Интересное

Гороскоп на 14 сентября: кого ждут важные перемены и успех

Алексей Самохин
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Понедельник может оказаться насыщенным и продуктивным. У многих появится возможность разобраться с давними проблемами и исправить ошибки, которые раньше приносили сожаления.

Действовать придется быстро, поэтому времени на долгие размышления может не хватить. Интуиция поможет быстрее оценить ситуацию и принять решение.

Овен

День подходит для инициативы и сложных задач. Можно добиться прогресса там, где раньше попытки заканчивались неудачей. Идеями стоит поделиться с близкими, они могут помочь воплотить задуманное.

На работе возможны споры с коллегами или руководством. Сохраняйте спокойствие: со временем окружающие могут признать вашу правоту.

Телец

Утро принесет сложности в общении. Разногласия могут возникнуть дома и на работе, поэтому лучше не доводить спор до серьезного конфликта.

После обеда ситуация изменится. Это хорошее время для семейных дел, встреч с близкими и небольшого совместного путешествия.

Близнецы

В первой половине дня будет сложно сосредоточиться. Мелкие неприятности могут сильно расстраивать, а изменение планов заставит отказаться от некоторых встреч.

Позже настроение улучшится. Главное, не связывать себя серьезными обязательствами с людьми, в которых вы не уверены. Разборчивость поможет избежать ошибок.

Рак

Утром придется приложить усилия, чтобы сохранить хорошее настроение. В отношениях с близкими возможны претензии и разговоры на неприятные темы.

Вторая половина дня пройдет спокойнее. Можно завершить старые дела, найти ответы на волнующие вопросы и уладить семейные разногласия. Ваше вмешательство способно помочь помирить людей.

Лев

Начало дня может оказаться напряженным, но в целом понедельник обещает хорошие результаты. Многие дела удастся заметно продвинуть.

Вторая половина дня подходит для делового общения. Профессиональные мероприятия могут принести полезные знакомства, а публичные выступления пройдут удачно. Не исключено начало нового сотрудничества или дружбы.

Дева

Утро окажется непростым для тех, кто запланировал важные дела. Сомнения могут помешать сосредоточиться, а нужного совета рядом может не оказаться.

Ситуация быстро изменится. Вы станете увереннее, поймете, в каком направлении двигаться, и сможете добиться хорошего результата благодаря собственным усилиям.

Весы

Не торопитесь принимать важные решения. Утро не подходит для резких перемен, даже если окружающие будут настойчиво советовать действовать.

После обеда ситуация улучшится. Возможны удачные совпадения и шанс вернуться к старой идее, которая для вас по-прежнему важна. Новые знакомые могут оказать неожиданную помощь.

Скорпион

Легких побед ждать не стоит. Некоторым Скорпионам придется исправлять собственные прошлые ошибки и временно отложить другие дела. Спокойный подход поможет справиться с ситуацией.

Вечером возможны хорошие новости о важном проекте или близком человеке. Старые знакомые тоже могут напомнить о себе и помочь разобраться с накопившимися переживаниями.

Стрелец

День окажется противоречивым. Определиться с приоритетами будет сложно, поэтому придется часто переключаться между разными задачами.

Окружающие могут вмешиваться в ваши дела, причем не всегда тактично. Если вновь услышите критику в свой адрес, постарайтесь сохранить самообладание. Резкая реакция способна привести к конфликту.

Козерог

Утро может пройти эмоционально напряженно. Вы способны нервничать из-за мелочей, чем удивите людей, привыкших видеть вас спокойным и уверенным.

Перед решением сложного вопроса стоит проверить, действительно ли его нужно решать прямо сейчас. Убедитесь, что у вас достаточно информации и есть люди, к которым можно обратиться за помощью.

Водолей

Трудности в течение дня возможны, но вы успешно с ними справитесь. Нестандартный подход поможет решить задачи, которые оказались слишком сложными для других.

Вторая половина дня особенно подходит для новых занятий. Вы будете быстро учиться, а окружающие помогут советом и поделятся опытом.

Рыбы

Появится возможность спокойно заняться вопросами, которые давно вас интересуют. Никто не будет отвлекать, поэтому вы сможете сосредоточиться и быстро получить первые результаты.

Интуиция и умение замечать детали помогут выбрать правильную стратегию. На работе вероятно успешное решение сложного вопроса, а у некоторых Рыб появится шанс сделать шаг вверх по карьерной лестнице.

По материалам «Леди Mail».

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