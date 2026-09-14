Эксперт рассказал, когда выгоднее покупать iPhone 18 Pro

Чтобы купить iPhone 18 Pro и сохранить половину месячного дохода, россиянину понадобится зарплата от 349 980 рублей. Для iPhone 18 Pro Max этот порог составляет 379 980 рублей, следует из исследования сервиса GdeRabota.ru, которое приводит «Газета.Ru».

Российские цены на новые смартфоны Apple стартуют с 174 990 рублей за iPhone 18 Pro с накопителем на 256 ГБ. Pro Max обойдется минимум в 189 990 рублей. Первый складной смартфон компании, iPhone Duo, оценили в 299 990 рублей.

Аналитики сравнили стоимость устройств со средними доходами представителей разных профессий. Выяснилось, что ни одна специальность из выборки не позволяет приобрести iPhone 18 Pro или Pro Max и одновременно сохранить половину зарплаты.

Самый высокий средний доход оказался у сварщиков НАКС, 252 430 рублей. После покупки iPhone 18 Pro у такого специалиста останется 77 440 рублей, а после приобретения Pro Max, 62 440 рублей.

Одной месячной зарплаты достаточно для покупки iPhone 18 Pro представителям 14 профессий. В их числе пилоты, сварщики, экскаваторщики, бульдозеристы и водители. Pro Max смогут купить на один доход специалисты девяти профессий, однако свободных денег у них останется меньше половины зарплаты.

Складной iPhone Duo за одну среднюю зарплату недоступен даже самому высокооплачиваемому специалисту из рейтинга. Чтобы после покупки устройства сохранить прожиточный минимум в 20 644 рубля, понадобится доход минимум 320 634 рубля.

Стоит ли покупать iPhone 18 Pro

Эксперт «Мегамаркета» Владимир Викторов посоветовал не спешить с покупкой новых моделей. По его словам, выгоднее дождаться октября или ноября, когда продавцы обычно увеличивают количество скидок и акций.

«В этот период продавцы обычно расширяют число акций, а в ноябре проходят распродажи 11.11, «Черная пятница» и «Зеленые дни». Если новые камера и процессор не нужны, после старта продаж также можно рассмотреть покупку iPhone предыдущего поколения», — отметил Викторов.

Apple представила iPhone 18 Pro, Pro Max и складной iPhone Duo 9 сентября. Pro-версии получили 48-мегапиксельную камеру с переменной диафрагмой, процессор A20 Pro, обновленную систему охлаждения и увеличенное время работы без подзарядки.

При выборе между Pro и Pro Max эксперт советует ориентироваться прежде всего на размер корпуса. Обе модели получили одинаковый процессор и основные возможности камеры. Pro Max больше подойдет тем, кто часто смотрит видео, играет или работает со смартфона, а обычный Pro, тем, кому важна компактность.

Версии с накопителем на 1 или 2 ТБ, по оценке Викторова, имеют смысл прежде всего для пользователей, которые регулярно снимают много фото и видео и хранят их непосредственно на смартфоне.

Складной iPhone Duo оснащен внешним экраном диагональю 5,4 дюйма и внутренним дисплеем на 7,6 дюйма. Такой формат может быть удобен тем, кто использует смартфон как частичную замену планшету. Для звонков, мессенджеров и социальных сетей преимущества большого внутреннего экрана могут оказаться менее заметными.