Омбудсмен помогла бойцу СВО из Рязани получить задержанные выплаты

Уполномоченный по правам человека в Рязанской области Наталья Епихина оперативно решила вопрос с задержкой социальных выплат для местного военнослужащего, участвующего в специальной военной операции.

Ситуация выявилась в рамках совместной работы с коллегами из соседнего региона. Уполномоченный по правам человека в Белгородской области Ж.Н. Киреева посещала госпиталь и общалась с военнослужащими. В числе пациентов находился житель Рязанской области. Во время личной беседы боец сообщил о возникшей проблеме: несмотря на наличие боевых наград, включая Благодарность Губернатора Рязанской области, процесс начисления положенных по закону выплат необоснованно затянулся.

Узнав о ситуации, Наталья Епихина незамедлительно взяла дело на личный контроль. Для оперативного урегулирования вопроса была организована прямая работа с Главным управлением по взаимодействию с федеральными территориальными органами Рязанской области (ГУ РВФТО).

Благодаря скоординированным действиям и своевременному реагированию ведомств вопрос удалось решить в кратчайшие сроки. Все причитающиеся бойцу денежные средства в полном объеме были перечислены на его личный счет.

Подводя итоги, Наталья Епихина подчеркнула, что защита прав, законных интересов и социальных гарантий военнослужащих, а также членов их семей остается приоритетом в деятельности регионального омбудсмена.