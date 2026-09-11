Женщина получила ожоги 50 процентов тела при попытке разжечь мангал в Брянской области

В Брянской области женщина была экстренно госпитализирована с обширными ожогами после того, как на ней загорелась одежда во время подготовки к приготовлению пищи на огне.

Как сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального Главного управления МЧС России, инцидент произошел на придомовой территории. Женщина попыталась разжечь мангал, используя специальное средство для розжига. В результате резкой вспышки паров огонь мгновенно перекинулся на одежду пострадавшей.

На место происшествия оперативно прибыли сотрудники скорой медицинской помощи. Врачи оказали женщине первую помощь и экстренно доставили ее в специализированное ожоговое отделение одной из больниц города Брянска. По данным ведомства, площадь ожогов составляет 50 процентов поверхности тела, что оценивается медиками как тяжелое состояние.