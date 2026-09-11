Школьницу частично парализовало после встречи с медведем на Алтае

В селе Яйлю, расположенном на территории Алтайского государственного природного, 13-летняя девочка госпитализирована с острым психологическим шоком после того, как столкнулась с медведем прямо возле своего дома.

По данным канала SHOT, в выходной день подросток вышла из дома и увидела крупного хищника. Медведя удалось отогнать, однако девочка пережила сильнейший испуг. Мать ребенка незамедлительно вызвала бригаду скорой помощи.

В центральной районной больнице врачи диагностировали у пациентки тяжелый психологический шок. В качестве реакции на стресс у школьницы временно отказали ноги и частично пропала речь. По словам матери, состояние девочки стабилизируется, она идет на поправку и находится под наблюдением медиков.

Местные жители отмечают, что случай с девочкой не является единичным. По их словам, медведи фактически «оккупировали» населенный пункт: хищники регулярно заходят на частные подворья, ломают заборы и деревья, а также повреждают ворота и автомобили.

На одном из участков медведь появляется уже на протяжении недели. Жители рассказывают, что зверь дважды проявлял агрессию по отношению к местной семейной паре. Во время второго инцидента хищник бросился на женщину в тот момент, когда она открывала дверь летнего душа. Спасти ее удалось только благодаря оперативным действиям мужа, после чего супруги были вынуждены спрятаться в ближайшем строении.

Село Яйлю находится в непосредственной близости к дикой природе и является частью Алтайского биосферного заповедника. В связи с резким учащением случаев появления медведей и прямой угрозой для жизни и здоровья людей, въезд в населенный пункт для туристов в настоящее время официально закрыт.