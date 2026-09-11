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Новости России

На Сахалине при загадочных обстоятельствах умерли мать и дочь, а затем и отец

Никита Рязанцев
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В Сахалинской области в селе Восточное при странных обстоятельствах умерли мать и дочь, сообщил РЕН ТВ со ссылкой на источник.

По словам собеседника телеканала, в крови погибших не обнаружили алкоголя. Также исключена версия о насильственном характере смерти. Причина трагедии остаеся неизвестной.

«Предположительно, тела близких обнаружил муж и отец погибших, вернувшись домой. Мужчину с сердечным приступом увезли на скорой, спустя три дня он скончался», — говорится в публикации.

В региональном управлении Следственном комитете уточнили, что тела нашли 30 августа в частном доме в Макаровском районе. Женщина находилась внутри помещения, а мужчина — возле входа в здание.

Сейчас специалисты проводят проверку. Для выяснения точной причины смерти матери и сына назначили судебно-медицинские экспертизы.

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