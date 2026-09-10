Военный эксперт назвал точки запуска дронов ВСУ, атаковавших Сочи

После атаки украинских безэкипажных катеров на Сочи 9 сентября, в результате которой пострадали 28 человек, включая двоих несовершеннолетних, военные аналитики дали оценку произошедшему. В комментарии изданию aif.ru капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин озвучил вероятные координаты, с которых могли быть запущены дроны, и объяснил стратегические цели таких ударов.

По оценке военного эксперта, пуски беспилотников, атаковавших курортный город, могли осуществляться с территории, контролируемой противником.

«Запускать могли с оккупированной части Херсонской области или из Николаева», — предположил Василий Дандыкин, опираясь на дальность полета и логику построения маршрутов БПЛА.

Собеседник издания связывает удары по мирным объектам, таким как Сочи и Новороссийск, с попыткой противника дестабилизировать внутреннюю ситуацию в России. Эксперт отметил изменение тактики: из-за нехватки ресурсов для частых атак противник теперь концентрирует усилия, собирая группу дронов примерно раз в неделю.