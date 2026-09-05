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Новости России

Mash: отца экс-главкома ВСУ Сырского собираются подключить к ИВЛ

Алексей Самохин
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Живущему в России 87-летнему Станиславу Сырскому, отцу бывшего главнокомандующего ВСУ Александра Сырского, стало тяжелее дышать. Об этом сообщает Mash.

У мужчины усилилась одышка и появился кашель. Во время одной из процедур у него пошла кровь. Врачи рассматривают подключение Станислава Сырского к аппарату искусственной вентиляции лёгких.

У отца экс-главкома диагностированы деменция и болезнь Паркинсона, кроме того, сохраняется астма. За ним ухаживает жена Людмила, у которой самой проблемы с ногами и повышенное давление.

Пять месяцев назад супруги вернулись в клинику в Химках. По данным Mash, во Владимире им не смогли обеспечить необходимый уход. Лечение Станислава Сырского обходится примерно в 1,2 млн рублей в месяц. Его сын поддерживает связь с родителями и оплачивает лечение отца.

11 сентября супруги должны отметить 50-летие совместной жизни.

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