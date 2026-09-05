В Шацком округе завершили расследование уголовного дела о смертельном ДТП на трассе М-5 «Урал». В аварии погибли два пассажира минивена, ещё трое получили травмы. Об этом сообщила пресс-служба УМВД Рязанской области.

Авария произошла 21 января 2026 года на 387-м километре федеральной дороги. Столкнулись минивен Toyota под управлением 41-летнего иностранного гражданина и автопоезд Sitrak с полуприцепом Tonar.

В результате ДТП двое пассажиров минивена, граждане иностранных государств, погибли. Один человек получил тяжкий вред здоровью, ещё двое пассажиров травмированы со средней степенью тяжести.

По версии следствия, водитель перевозил иностранных граждан к границе с Казахстаном. В момент аварии он ехал по трассе со скоростью около 70 км/ч. Следователи установили, что мужчина не учёл дорожные условия и не обеспечил постоянный контроль за движением автомобиля. В результате он потерял управление и выехал на встречную полосу.

Кроме того, Toyota имела техническую неисправность. На заднем левом колесе отсутствовал один из болтов крепления диска, из-за чего эксплуатация автомобиля была запрещена. По данным полиции, неисправность стала одним из факторов, которые привели к потере контроля над машиной.

В отношении водителя возбудили уголовное дело по части 5 статьи 264 УК РФ, нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более человек. Максимальное наказание по этой статье составляет семь лет лишения свободы.

Следователи собрали доказательства, необходимые для предъявления обвинения. Уголовное дело с утверждённым прокуратурой обвинительным заключением направили в суд.