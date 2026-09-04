В Рязани 4 сентября около 13:25 произошло отключение электроэнергии из-за технологического нарушения. Без света остались потребители на нескольких улицах и в проездах города, сообщили в АО «РГРЭС».

Электроснабжение отключено на Юбилейной улице, Московском шоссе, улицах Великанова, Народный Бульвар, Крупской, Ветеринарной и Коломенской.

Кроме того, электричества нет на Коломенском 1-м, 2-м, 4-м, 5-м и 6-м проездах, Сельскохозяйственном переулке, Тракторном 1-м, 2-м и 3-м проездах.

Аварийная бригада занимается локализацией поврежденного участка сети. Специалисты приступили к работам для восстановления электроснабжения. Ориентировочное время восстановления электричества составляет три часа.

Получить информацию по вопросам электроснабжения можно по телефону 55-01-12.