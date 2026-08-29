Фото Администрации Рязани
Общество

Культовый фонтан у Дворца Первых засиял после 40-летнего забвения

Олеся Чугунова
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В преддверии Дня города для рязанцев сделали поистине ценный подарок — торжественно запустили обновленный фонтан в парке у Дворца Первых. Объект, который считался безвозвратно утерянным, вновь обрел исторический облик и радует прохожих своей работой.

Напомним, что сооружение не функционировало почти четыре десятилетия. В лихие 90-е его состояние стало настолько аварийным, что всерьез рассматривался вариант полного сноса конструкции и разбивки на ее месте рядовой клумбы. К счастью, эти планы не были реализованы, и город не лишился важного архитектурного акцента.

Реставрация превратилась в масштабный инженерный проект. Подрядчики выполнили колоссальный объем работ: полностью заменили насосы и питающие сети, капитально отремонтировали чашу и залили свежее бетонное основание, а также восстановили чугунную навершия и всю систему труб.

Теперь именно этот фонтан станет центральной точкой притяжения в обновленной зоне отдыха. Работы по благоустройству парковой территории продолжаются: рядом уже оборудована современная детская площадка, а в ближайшее время здесь появится и полноценный спортивный кластер для активного досуга.

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