Фото Рязанской городской Думы
Общество

Попечительский совет одобрил создание фонда развития для РГУ имени Есенина

Олеся Чугунова
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

27 августа прошло заседание Попечительского совета РГУ имени С.А. Есенина, которое возглавил вице-губернатор Артем Бранов. Ключевым решением стало учреждение фонда целевого капитала — теперь вуз сможет направлять внебюджетные средства на научные исследования, обновление инфраструктуры и образовательные инициативы.

Среди других тем — итоги приёмной кампании и реализация программы развития университета до 2035 года.

Участники, включая главу гордумы Татьяну Панфилову, подчеркнули, что поддержка РГУ остаётся стратегическим приоритетом для региона.

Подпишитесь на наш канал в Дзен: https://dzen.ru/7info.ru — чтобы не остаться без информации при отключении интернета. Он доступен в белых списках!

У нас есть новостной канал в MAX. Рассказываем о главных событиях этого дня. Подписывайтесь: https://max.ru/ryazan7info

spot_img
Предыдущая статья
В Рязани назвали имена новых почётных граждан в день 931-летия города

Популярные материалы

Общество

С 28 августа в Рязани и Рязанском округе вводится система продажи топлива «чет-нечет»

Для оптимизации работы автозаправочных станций в Рязани и Рязанском округе с пятницы, 28 августа, начнет действовать система продажи бензина «чет-нечет».
Новости России

Стало известно место запуска БПЛА для атаки на Подмосковье в ночь на 28 августа

Андрей Воробьев сообщил, что один из дронов попал в здание местного супермаркета. Ударная волна от взрыва нанесла ущерб расположенному по соседству медицинскому учреждению.
Происшествия

Военнослужащий из Рязани погиб при взрыве автомобиля в Санкт-Петербурге

27 августа около 10:00 утра на Колпинском шоссе в поселке Славянка произошел взрыв автомобиля. В результате инцидента погиб 43-летний мужчина, его супруга получила ранения.
Интересное

«Русский Нострадамус» предрёк приход трёх Владимиров: они перевернут историю России

Монах Авель предсказывал судьбу России на века вперёд. Три Владимира, великое спасение и счастье державы. Что скрывают пророчества «русского Нострадамуса»
Транспорт и дороги

Малков анонсировал перевод 17 маршрутов Рязани на регулируемый тариф к 2027 году

Вечером, при снижении пассажиропотока, часть автобусов просто возвращается в парк, что и приводит к увеличению времени ожидания для пассажиров, которым порой приходится добираться до дома по два с половиной часа.
Темы
Общество

В Рязани назвали имена новых почётных граждан в день 931-летия города

На торжественном приёме, посвящённом дню рождения Рязани, чествовали жителей, чьи достижения составляют славу и гордость областного центра.
Общество

Минтранс объяснил отказ от автобусного маршрута Рязань–Коломна

Рязанский минтранс дал официальный комментарий по поводу отмены автобусного маршрута между Рязанью и Коломной — перевозка прекращена из-за мизерного спроса.
Происшествия

Жителю Рязанского района грозит 10 лет колонии за нападение на полицейского

Железнодорожный межрайонный следственный отдел СУ СК России по Рязанской области завершил расследование резонансного уголовного дела против 52-летнего местного жителя.
Общество

Новый мурал с детской тематикой появился в центре Рязани

В Рязани на улице Интернациональной появился новый мурал. Художник, известный под псевдонимом «ДЁМА», сообщил о завершении работы 28 августа в своих социальных сетях.
Спорт

ФК «Рязань» обыграл «Салют» в матче Второй лиги

Футбольный клуб «Рязань» на домашнем стадионе «Рязань Арена» одержал победу над белгородским «Салютом» в матче II круга первенства России среди команд Второй лиги (дивизион Б, группа 3).
Общество

За неделю в травмпункт ОДКБ обратились 424 ребёнка

С 21 по 28 августа экстренную медицинскую помощь получили 424 несовершеннолетних пациента. Об этом сообщили в пресс-службе учреждения.
Общество

Павел Малков рассказал, как уличный спорт преображает Рязань и объединяет молодёжь

В Доме молодёжи прошла встреча с участниками международного фестиваля BRICS SKATE CUP, где иностранные гости и российские атлеты обсудили влияние уличного спорта на городскую среду и социальные связи.
Общество

В Рязани бригада скорой помощи стабилизировала состояние 85-летней пенсионерки с критическим давлением

В региональном Минздраве сообщили о спасении пожилой женщины на даче. У 85-летней рязанки, более десяти лет страдающей гипертонией, резко ухудшилось самочувствие, тонометр показал опасные значения выше 200 мм рт. ст.
Статьи по теме
Новости РоссииПроисшествияИнтересноеНовости кино и ТВПолитикаЗдоровье