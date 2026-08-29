Попечительский совет одобрил создание фонда развития для РГУ имени Есенина

27 августа прошло заседание Попечительского совета РГУ имени С.А. Есенина, которое возглавил вице-губернатор Артем Бранов. Ключевым решением стало учреждение фонда целевого капитала — теперь вуз сможет направлять внебюджетные средства на научные исследования, обновление инфраструктуры и образовательные инициативы.
Среди других тем — итоги приёмной кампании и реализация программы развития университета до 2035 года.
Участники, включая главу гордумы Татьяну Панфилову, подчеркнули, что поддержка РГУ остаётся стратегическим приоритетом для региона.