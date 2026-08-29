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Происшествия

Жителю Рязанского района грозит 10 лет колонии за нападение на полицейского

Олеся Чугунова
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Железнодорожный межрайонный следственный отдел СУ СК России по Рязанской области завершил расследование резонансного уголовного дела против 52-летнего местного жителя. Мужчину обвиняют в нападении на сотрудника полиции — преступление квалифицировано по ч. 2 ст. 318 УК РФ (применение насилия, опасного для здоровья, в отношении представителя власти при исполнении).

Инцидент произошёл в ночь на 15 мая 2026 года. В дежурную часть поступил вызов о хулиганстве в подъезде одной из рязанских многоэтажек. Прибывшие на место сотрудники ППС застали разбушевавшегося горожанина в сильном алкогольном опьянении. Вместо того чтобы успокоиться, мужчина проигнорировал законные требования стражей порядка и набросился на одного из них, нанеся удары, которые повлекли вред здоровью.

Следователям удалось собрать неоспоримые доказательства вины: показания очевидцев, официальные рапорты полицейских и результаты судебно-медицинской экспертизы, подтвердившие тяжесть нанесённых повреждений. В данный момент материалы дела вместе с утверждённым обвинительным заключением переданы в суд. Фигуранту светит серьёзный срок — вплоть до 10 лет лишения свободы.

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