В Рязани сообщают о пожаре на улице Весенней

В Рязани заметили пожар на улице Весенней. Информация о происшествии появилась в группе «Топор. Новости Рязани» ВКонтакте.

По предварительным данным, возгорание произошло в одном из заброшенных двухэтажных зданий. В соцсетях пользователи публикуют фотографии и видео с места событий, однако детали инцидента пока не подтверждены компетентными органами.

На текущий момент официальные структуры не распространяли подробных комментариев относительно случившегося. Данные о возможных причинах пожара, а также информация о пострадавших или эвакуированных людях пока отсутствуют.