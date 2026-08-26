Минцифры Рязанской области опровергло информацию о разработке нового «бота для мобилизации»

Министерство цифрового развития Рязанской области опровергло появившуюся в медиапространстве информацию о якобы ведущейся разработке нового чат-бота или сервиса по вопросам медицины и мобилизации. В ведомстве разъяснили, что речь идет о голосовом помощнике, который успешно и легально работает в регионе уже с 2024 года.

«В медиаполе распространяется недостоверная информация. Считаем важным разъяснить: данный сервис работает в Рязанской области с 2024 года. Это не просто чат-бот, а полноценный голосовой помощник для жителей региона», — отметили в пресс-службе министерства.

Наиболее востребованными функциями голосового ассистента остаются запись на прием к врачу и вызов медика на дом. По данным ведомства, только с начала текущего года этими удобными опциями воспользовались более 7 тысяч рязанцев.

Сервис доступен круглосуточно по двум коротким номерам, хорошо знакомым жителям области: 122 — единый номер для решения вопросов здравоохранения, получения социальной помощи и доступа к другим государственным сервисам. 117 — горячая линия по вопросам поступления на военную службу по контракту, а также оказания всесторонней поддержки военнослужащим и членам их семей.

В Минцифры пояснили, что поводом для неверных трактовок, вероятно, стала публикация информации о государственной закупке. Однако данный тендер не предполагает создание какого-либо нового продукта.

Закупка направлена исключительно на обеспечение полного материально-технического сопровождения, безопасного функционирования, а также корректной обработки и хранения данных уже существующего сервиса в строгом соответствии с требованиями текущего законодательства. В министерстве подчеркнули, что стоимость этих работ является стандартной и не превышает рыночных показателей для аналогичных услуг технической поддержки.