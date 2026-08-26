ТРЦ «Марко Молл» приглашает рязанцев на яркий праздник к началу учебного года

ТРЦ «Марко Молл» приглашает детей и их родителей на праздничное мероприятие «Здравствуй, школа!», приуроченное к началу нового учебного года. В субботу, 29 августа, насыщенная развлекательная программа, которая позволит школьникам и родителям зарядиться позитивом перед школьными буднями.

В программе — конкурсы, танцевальные и другие активности. Каждый участник сможет создать памятный сувенир на творческом мастер‑классе, а зрелищное крио‑шоу удивит эффектными научными экспериментами и впечатляющими визуальными эффектами.

Особую атмосферу создадут яркие аэро‑куклы и ходулисты: они станут отличным фоном для памятных фото. На протяжении всего праздника будет работать игровая точка с увлекательными заданиями, а сладкое завершение дня обеспечат традиционная сладкая вата и бесплатный аквагрим. Приятным дополнением праздника станет розыгрыш призов от партнера мероприятия — re:premium. Главный приз — наушники Marshall Major 5, а всех первоклассников ждут подарки от Т2.