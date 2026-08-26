Фото предоставлено пресс-службой ТРЦ Марко Молл
Культура и события

ТРЦ «Марко Молл» приглашает рязанцев на яркий праздник к началу учебного года

Реклама: МК ООО "МАРКО МОЛЛ", ИНН: 3900033974, erid: 2VtzqujvCXd
Анастасия Мериакри
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

ТРЦ «Марко Молл» приглашает детей и их родителей на праздничное мероприятие «Здравствуй, школа!», приуроченное к началу нового учебного года. В субботу, 29 августа, насыщенная развлекательная программа, которая позволит школьникам и родителям зарядиться позитивом перед школьными буднями.

В программе — конкурсы, танцевальные и другие активности. Каждый участник сможет создать памятный сувенир на творческом мастер‑классе, а зрелищное крио‑шоу удивит эффектными научными экспериментами и впечатляющими визуальными эффектами.

Особую атмосферу создадут яркие аэро‑куклы и ходулисты: они станут отличным фоном для памятных фото. На протяжении всего праздника будет работать игровая точка с увлекательными заданиями, а сладкое завершение дня обеспечат традиционная сладкая вата и бесплатный аквагрим. Приятным дополнением праздника станет розыгрыш призов от партнера мероприятия — re:premium. Главный приз — наушники Marshall Major 5, а всех первоклассников ждут подарки от Т2.

«Начало учебного года — важное событие для всей семьи. Мы хотим, чтобы этот переход от летних каникул к школьным будням прошел легко и радостно. Наш праздник — это возможность подарить детям яркие эмоции, а родителям — несколько часов беззаботного отдыха», — отметили в пресс-службе ТРЦ «Марко Молл».

Подпишитесь на наш канал в Дзен: https://dzen.ru/7info.ru — чтобы не остаться без информации при отключении интернета. Он доступен в белых списках!

У нас есть новостной канал в MAX. Рассказываем о главных событиях этого дня. Подписывайтесь: https://max.ru/ryazan7info

Предыдущая статья
Рязань вновь превратится в музей под открытым небом с бесплатными экскурсиями
Следующая статья
В Солотче обсудили проект масштабного благоустройства пляжа у Лысой горы

Популярные материалы

Новости России

В Кемерове дорожного инспектора сбили насмерть на Кузбасском мосту

Погибшим при наезде машины в Рудничном районе в Кемерове...
Общество

Названы шесть рязанских школ с низкими образовательными результатами

Для отстающих образовательных учреждений выбрали кураторов.
Культура и события

Рязань масштабно отпразднует День города: полная программа мероприятий

В этом году День города Рязани обещает стать по-настоящему масштабным и семейным праздником. С 25 по 30 августа гуляния развернутся не только на центральных площадях, но и в парках, скверах и даже во дворах.
Интересное

Жириновский предсказал печальный финал «евросказки»: их пустят на кровавый фарш

«Пушечное мясо» — так Жириновский называл их. Европа действует по описанному политиком сценарию.
Новости России

Стало известно, откуда дроны ВСУ атаковали склад Ozon в Оренбурге

Несколько БПЛА были уничтожены над особой экономической зоной, где расположены промышленные предприятия. В результате падения обломков начался пожар на складе компании Ozon, из здания эвакуированы 300 сотрудников.
Темы
Новости России

В Краснодаре число погибших детей при атаке БПЛА возросло до четырех

Увеличилось количество погибших детей в результате налета беспилотных летательных аппаратов на Краснодар в ночь на 24 августа.
Новости России

Стала известна точка запуска дронов, атаковавших Воронеж

Дежурным силам противовоздушной обороны удалось обнаружить и ликвидировать 27 БПЛА в небе над Воронежем и восемью районами региона. Тем не менее, в результате падения обломков есть пострадавшие и материальный ущерб.
Общество

В рязанской квартире обнаружили сбежавшего королевского питона

Прибывшие на место спасатели действовали максимально аккуратно, чтобы не навредить ни жильцам, ни самому животному.
Происшествия

Троллейбус столкнулся с легковушкой в Дашково-Песочне в Рязани

Авария произошла в районе местного рынка. Согласно сообщениям пользователей, в столкновении участвовали рейсовый троллейбус и легковой автомобиль.
Происшествия

В Рязани сообщают о пожаре на улице Весенней

По предварительным данным, возгорание произошло в одном из заброшенных двухэтажных зданий.
Культура и события

«Знаменские барабанщики» и New Life Brass выступят на фестивале «Духовая палитра России» в Рязани

28 и 29 августа Рязань примет масштабный межрегиональный фестиваль духовых оркестров «Духовая палитра России». Мероприятие, приуроченное к празднованию Дня города, объединит на одной сцене более 300 музыкантов из разных уголков страны.
Новости России

Девять человек погибли в результате атаки беспилотника ВСУ на рейсовый автобус в ЛНР

Восемь человек погибли на месте происшествия. Еще одна 20-летняя девушка, которая была экстренно доставлена в реанимацию, скончалась, несмотря на все усилия врачей.
Общество

Минцифры Рязанской области опровергло информацию о разработке нового «бота для мобилизации»

Министерство цифрового развития Рязанской области опровергло появившуюся в медиапространстве информацию о якобы ведущейся разработке нового чат-бота или сервиса по вопросам медицины и мобилизации.
Статьи по теме
Новости РоссииПроисшествияИнтересноеНовости кино и ТВПолитикаЗдоровье