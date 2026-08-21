Культура и события

Опубликована программа Фестиваля креативных индустрий в Рязани

Валерия Мединская
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Опубликована программа Фестиваля креативных индустрий в Рязани. 22 августа событие пройдёт на Лыбедском бульваре. Там будет работать несколько развлекательных зон, а также большая и малая сцены.

Публикуем расписание площадок фестиваля.

Со стороны Рязанского цирка будет организована зона активностей.

  • 14:00–18:30 — танцевальные баттлы «Танцуйджем»;
  • 14:00–18:30 — маркет локальных брендов «Базар»;
  • 15:00–18:30 — анимация для детей;
  • 15:30–18:30 — мастер‑классы;
  • 15:30–18:30 — пленэр;
  • 16:00–18:00 — аквагрим.

В 16:35 на малую сцену Фестиваля выйдут артисты клоун‑мим театра «Каникулы», они покажут спектакль «Игрушки»;

В 17:35 запланировано выступление театра клоунов «Пампуш», они покажут спектакль «Церемониальный цирк Ле Буфф Он».

На главной сцене с 18:30 до 20:30 состоятся:

  • выступление брасс‑оркестра Дмитрия Сапарина;
  • выступление танцевального коллектива «DS Crew»;
  • барабанное шоу «Васильев Грув»;
  • выступление трио «Spirit of the Street».

В 20:30 на сцену выйдет хедлайнер Фестиваля Ваня Дмитриенко. Его выступление продлится час.

Возрастное ограничение фестиваля 0+

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