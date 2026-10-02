После смертельного ДТП въезд и выезд из Рязани парализовали пробки

После смертельного ДТП, которое утром 2 октября произошло на Солотчинском шоссе, выезд из города и въезд в него оказались парализованы. Там собираются огромные пробки, сообщают очевидцы.

По состоянию на 13 часов движение всё ещё серьёзно затруднено. Как сообщила читательница 7инфо, утром привычная тридцатиминутная поездка из Солотчи в город составила 2,5 часа. Обратный путь днём тоже затянулся по времени: женщина уже около часа стоит в пробке, проехать участок, где произошло ДТП, пока не удалось. Осложняет ситуацию «пиковый» для солотчинского направления день: в пятницу там всегда много автомобилей, перед выходными люди активно выезжают за город.

Напомним, около 06:00 на Солотчинском мосту столкнулись «Рендж Ровер», «Киа Спортейдж» и «Лада Веста». Автомобили «раскидало» по проезжей части, они получили серьёзные повреждения. В результате ДТП водитель и пассажир автомобиля «Киа Спортейдж» погибли на месте происшествия. Водитель и пассажир «Рендж Ровера», а также водитель «Лады Весты» получили травмы различной степени тяжести и были экстренно доставлены в медицинское учреждение.

На месте работают сотрудники полиции. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.