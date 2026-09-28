Музыкальный критик и телеведущий Сергей Соседов погиб в якутском городе Нерюнгри. Он приехал туда как член жюри конкурса. Дата смерти — 23 сентября. Она совпала с днём, когда семья критика обычно вспоминала его отца, обратили внимание журналисты «Пятого канала».

Смерть в день рождения отца

Соседов умер в день рождения своего папы Василия Матвеевича. Отец критика ушёл из жизни 17 лет назад — в 2009 году.

Василий Матвеевич был родом из села Рязанской области. Большую часть жизни он отдал службе в органах внутренних дел. В милиции он проработал около 30 лет.

Отец критика умер от рака. Болезнь мучила его несколько лет. Семья видела, как близкий человек угасает на глазах.

Диагноз поставили поздно. Опухоль достигла последней стадии. Медики отказались от химиотерапии, опасаясь, что пожилой организм её не перенесёт. Сергей Соседов вспоминал: отец уходил мучительно, временами переставая узнавать близких.

Сергей признавался, что тот период запомнился до мельчайших деталей. Серое лицо умирающего, потом — белое, как бумага, в гробу. Именно тогда связь с матерью стала особенно крепкой. Уйти в отдельную квартиру означало оставить её наедине с горем.

После смерти папы критик решил не оставлять мать одну, поэтому остался жить с ней. Сын следил за её распорядком дня, прибирал, иногда готовил.

Журналист восхищался своей мамой и был искренне ей предан. Больше всего он боялся остаться один после её ухода. Но жизнь распорядилась иначе.

«Сейчас ей, чтобы я отделился, было бы совсем плохо, — отмечал Соседов в интервью. — Мы сейчас именно друг для друга то, что надо, такая вот забота. И она в хорошей форме, несмотря на возраст».

Критик называл маму редким человеком, подарком судьбы. Они были очень близки. Теперь 90-летняя Антонина Петровна тяжело переживает утрату.

О произошедшем в Нерюнгри ей рассказал коллега ведущего. Сразу Антонина Петровна ему не поверила. Накануне рабочей поездки женщина отговаривала сына ехать так далеко. Предчувствие не обмануло.

«Почему, я не знаю. Я думала, это всё неправда. Я думала, вообще мошенник звонил», — признавалась женщина.

Страх одиночества Соседова сбылся, но не так, как он предполагал. Квартира на двоих опустела наполовину.

«Ой, я не знаю, что делать. Мы с ним вдвоём жили. Сейчас я одна остаюсь тут. Так рано, конечно. Я ему говорила, что не надо ехать так далеко», — расплакалась Антонина Петровна.

Что известно о трагедии

Критик упал с лестницы в гостинице в Нерюнгри. Он приезжал судить конкурс «Жемчужина Дальнего Востока — 2026».

Официальная причина смерти — перелом основания черепа, кровоизлияние и отёк головного мозга. Эти данные предварительного судебно-медицинского заключения подтвердили несколько источников. Детали смерти породили много вопросов. Назвать критика пожилым сложно.

Организатор конкурса Виктор Беззубов рассказал: Соседов приехал в четыре утра и сразу лёг спать. Спал он примерно 10–11 часов. Затем на несколько минут вышел прогуляться по улице и вернулся. Вернувшись, он около пяти минут провёл у стойки регистрации. Беседовал с администраторами и изучал меню. Планировал переодеться и спуститься на обед.

Сам момент падения зафиксировали камеры видеонаблюдения.

«То ли споткнулся, то ли оступился. Видно, что он встал на ступеньку и сразу падает назад», — рассказал Беззубов.

Беззубов подчеркнул: Соседов находился на лестнице совершенно один, стороннего воздействия не было. Версия об алкогольном опьянении не подтвердилась. За последние полтора суток критик, как и другие члены жюри, не употреблял спиртного.

На вопрос о возможной влажности пола Беззубов ответил отрицательно.

Последние часы

После падения Соседова доставили в больницу. Там ему провели операцию продолжительностью около трёх часов, однако травма оказалась несовместимой с жизнью. Критик скончался спустя несколько часов после хирургического вмешательства.

Внешних повреждений головы заметно не было. Сотрудники гостиницы вызвали скорую помощь. Состояние Соседова быстро ухудшилось. У него начало прерываться дыхание. До приезда медиков находившиеся рядом люди пытались оказать ему помощь.

Среди первоначальных версий рассматривался оторвавшийся тромб. Предполагалось, что именно он мог спровоцировать падение. Однако судмедэксперты эту гипотезу отвергли. Перед происшествием, со слов Беззубова, Соседов чувствовал себя хорошо и шутил.

Другие странные детали

Другая странная деталь: незадолго до трагедии Соседов выходил на улицу, где лежал снег, в лёгких туфлях. Тёплая обувь осталась в номере. Беззубов рассказал, что позже, забирая вещи из номера, обнаружил тёплые ботинки на месте.

Ещё одна странность: после смерти сына Антонина Петровна рассказала о попытках мошенников связаться с ней. Неизвестные представлялись сотрудниками государственных ведомств, предлагали различные услуги — от компенсации расходов на похороны до присвоения Соседову звания народного артиста России.

Что Соседов говорил о смерти

В 2022 году Соседов дал интервью Лауре Джугелии, в котором затронул тему смерти. Он открыто заявил, что не испытывает страха перед смертью.

Соседов считал: смерть — естественная часть жизни и она приходит по законам природы. Бояться смерти стоит только тогда, когда она наступает преждевременно.

«Смерть, которая придёт логично, которая придёт вовремя, по законам бытия. А когда она наступит, по логике вещей, в старости, чего её бояться?» — говорил телеведущий.

Телеведущий также высказывал мысль: жизнь и смерть тесно связаны. По его словам, человек получает их одновременно — в момент своего рождения.