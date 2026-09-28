Изображение сгенерировано нейросетью
Интересное

Императорская неделя началась, Володина назвала трёх фаворитов, которых ждет богатство и власть

Анастасия Мериакри
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

Сегодня, 28 сентября, начинается уникальный астрологический период, который астрологи назвали «императорской неделей». Ровно семь дней — до 5 октября — небесные тела выстроятся в редкую конфигурацию, способную кардинально изменить жизнь нескольких знаков зодиака.

По словам астролога Василисы Володиной, это один из самых мощных и благоприятных отрезков осени. Планетарные аспекты создают идеальные условия для роста статуса, крупных финансовых поступлений и реализации самых смелых амбиций. Однако есть одно важное условие: пассивность в эти дни станет главной ошибкой. Звезды благоволит тем, кто готов брать ответственность, принимать решения и открыто заявлять о своих правах на лидерство, пишет «Про Город«.

Василиса Володина отмечает, что максимальные привилегии от планетарной конфигурации получат три знака зодиака. Для них наступает период настоящего размаха, признания и материального благополучия.

Овен: пик продуктивности и делового триумфа

Представители этого огненного знака в ближайшие семь дней окажутся на вершине своей формы. Звезды наделят их невероятной уверенностью в себе и обостренной деловой хваткой.

Что ждет Овнов:

  • Успешное закрытие затянувшихся споров и конфликтов в свою пользу.
  • Получение щедрого вознаграждения за прошлые заслуги.
  • Триумфальное завершение любых переговоров о повышении зарплаты.
  • Успешный запуск новых проектов и инициатив.

Астролог советует Овнам не откладывать важные разговоры с руководством и партнерами — именно сейчас ваши аргументы будут восприняты с максимальным вниманием.

Лев: подлинный бенефис и влиятельные покровители

Для представителей этого знака императорская неделя станет настоящим временем славы. Окружающие будут безоговорочно прислушиваться к авторитету Львов, а их харизма достигнет максимальных значений.

Что ждет Львов:

  • Появление влиятельных покровителей, готовых предложить выгодные условия сотрудничества.
  • Признание талантов на самом высоком уровне.
  • Возможность монетизировать свои навыки и способности.
  • Укрепление личного бренда и репутации.

Василиса Володина особо подчеркивает: Львам категорически не стоит скромничать в эти дни. Смело заявляйте о себе, презентуйте свои идеи и не бойтесь просить достойную оплату за свой труд.

Телец: мощный приток материальных благ

Земной знак окажется в эпицентре финансового везения. Звезды откроют перед Тельцами возможности для масштабных приобретений и стратегических инвестиций.

Что ждет Тельцов:

  • Поступление доходов из самых неожиданных источников.
  • Успешное закрытие финансовых брешей и долговых обязательств.
  • Идеальное время для крупных покупок (недвижимость, автомобиль, техника).
  • Возможность масштабирования уже существующего бизнеса.
  • Удачные инвестиции, которые принесут плоды в долгосрочной перспективе.

Астролог рекомендует Тельцам не упускать появляющиеся возможности — даже если они кажутся рискованными, планетарная конфигурация благоволит смелым финансовым решениям.

Даже в период оглушительного везения важно сохранять холодный рассудок и не терять связь с реальностью.

Подпишитесь на наш канал в Дзен: https://dzen.ru/7info.ru — чтобы не остаться без информации при отключении интернета. Он доступен в белых списках!

У нас есть новостной канал в MAX. Рассказываем о главных событиях этого дня. Подписывайтесь: https://max.ru/ryazan7info

spot_img
Предыдущая статья
Пять человек погибло при взрыве на заводе петард под Ярославлем
Реклама: ИП Жеглов, ИНН: 622707626902, erid: 2VtzqxFNj7Sspot_img

Популярные материалы

Новости России

Очевидец обратил внимание на странную деталь в гибели Соседова

Организатор конкурса моды и красоты «Жемчужина Дальнего Востока 2026»...
Новости кино и ТВ

Перед смертью Сергей Соседов раскритиковал себя и признался, что не умеет жить

Перед смертью Сергей Соседов дал откровенное интервью и прямо рассказал о своих недостатках.
Политика

Предсказавший распад СССР историк назвал год окончания СВО. События резко ускорились, развязка близка

Эммануэль Тодд еще в 1976 году предсказал распад СССР. Теперь он назвал год, когда решится судьба конфликта на Украине.
Интересное

Жириновский, Ванга и индийский пророк Ананд предсказали на осень 2026-го одно и то же

Три провидца говорят об одном и том же. Осень 2026 года станет переломной.
Политика

Военкор Филатов рассказал, по каким объектам в России могут ударить в ближайшее время

Военкор Филатов допустил удары Украины по объектам телевещания в России
Темы
Новости России

Пять человек погибло при взрыве на заводе петард под Ярославлем

Для ликвидации возгорания и проведения аварийно-спасательных работ были привлечены более 100 человек личного состава и 40 единиц специальной техники.
Власть и политика

В региональном парламенте обсудили введение в Рязанской области запрета розничной продажи вейпов

Для финальной проработки документа перед его вынесением на пленарное заседание на площадке парламента собрались депутаты, представители профильных министерств и ведомств, общественных организаций.
Происшествия

Рязанка пыталась откупиться от полицейского за нелегальную продажу алкоголя

Обвиняемая, являющаяся индивидуальным предпринимателем, была уличена сотрудниками полиции в незаконной торговле спиртосодержащей продукцией.
Общество

В Рязанской области прожиточный минимум увеличат до 18 000 рублей

Согласно опубликованному проекту, общий прожиточный минимум на душу населения в регионе вырастет до 18 002 рублей. По сравнению с показателями 2026 года это означает прибавку в 1 146 рублей.
Общество

В двух округах Рязанской области 1 октября начнется отопительный сезон

Власти нескольких муниципальных образований региона уже объявили о готовности запустить отопление, причем в отдельных округах батареи начнут нагреваться уже завтра, 29 сентября.
Общество

Жителей 4 улиц Рязани предупредили об отключении света 29 и 30 сентября

Энергетики проведут замену оборудования на распределительном устройстве РУ-6кВ от трансформаторной подстанции ТП-35. В связи с этим электроснабжение потребителей будет временно ограничено в два дня.
Общество

В Рязанской области мошенники начали рассылать СМС о «цифровой доверенности»

Если ранее телефонные мошенники массово обзванивали потенциальных жертв, то теперь они все чаще переходят на текстовые сообщения, электронные письма и мессенджеры.
Происшествия

Курьер мошенников осужден на 2,5 года за хищение 1,5 млн рублей у рязанки

Доверчивая рязанка поверила в легенду и передала курьеру 1,5 миллиона рублей. В ходе судебного разбирательства подсудимый полностью признал свою вину в совершении преступления.
Статьи по теме
Новости РоссииПроисшествияИнтересноеНовости кино и ТВПолитикаЗдоровье