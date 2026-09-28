Императорская неделя началась, Володина назвала трёх фаворитов, которых ждет богатство и власть

Сегодня, 28 сентября, начинается уникальный астрологический период, который астрологи назвали «императорской неделей». Ровно семь дней — до 5 октября — небесные тела выстроятся в редкую конфигурацию, способную кардинально изменить жизнь нескольких знаков зодиака.

По словам астролога Василисы Володиной, это один из самых мощных и благоприятных отрезков осени. Планетарные аспекты создают идеальные условия для роста статуса, крупных финансовых поступлений и реализации самых смелых амбиций. Однако есть одно важное условие: пассивность в эти дни станет главной ошибкой. Звезды благоволит тем, кто готов брать ответственность, принимать решения и открыто заявлять о своих правах на лидерство, пишет «Про Город«.

Василиса Володина отмечает, что максимальные привилегии от планетарной конфигурации получат три знака зодиака. Для них наступает период настоящего размаха, признания и материального благополучия.

Овен: пик продуктивности и делового триумфа

Представители этого огненного знака в ближайшие семь дней окажутся на вершине своей формы. Звезды наделят их невероятной уверенностью в себе и обостренной деловой хваткой.

Что ждет Овнов:

Успешное закрытие затянувшихся споров и конфликтов в свою пользу.

Получение щедрого вознаграждения за прошлые заслуги.

Триумфальное завершение любых переговоров о повышении зарплаты.

Успешный запуск новых проектов и инициатив.

Астролог советует Овнам не откладывать важные разговоры с руководством и партнерами — именно сейчас ваши аргументы будут восприняты с максимальным вниманием.

Лев: подлинный бенефис и влиятельные покровители

Для представителей этого знака императорская неделя станет настоящим временем славы. Окружающие будут безоговорочно прислушиваться к авторитету Львов, а их харизма достигнет максимальных значений.

Что ждет Львов:

Появление влиятельных покровителей, готовых предложить выгодные условия сотрудничества.

Признание талантов на самом высоком уровне.

Возможность монетизировать свои навыки и способности.

Укрепление личного бренда и репутации.

Василиса Володина особо подчеркивает: Львам категорически не стоит скромничать в эти дни. Смело заявляйте о себе, презентуйте свои идеи и не бойтесь просить достойную оплату за свой труд.

Телец: мощный приток материальных благ

Земной знак окажется в эпицентре финансового везения. Звезды откроют перед Тельцами возможности для масштабных приобретений и стратегических инвестиций.

Что ждет Тельцов:

Поступление доходов из самых неожиданных источников.

Успешное закрытие финансовых брешей и долговых обязательств.

Идеальное время для крупных покупок (недвижимость, автомобиль, техника).

Возможность масштабирования уже существующего бизнеса.

Удачные инвестиции, которые принесут плоды в долгосрочной перспективе.

Астролог рекомендует Тельцам не упускать появляющиеся возможности — даже если они кажутся рискованными, планетарная конфигурация благоволит смелым финансовым решениям.

Даже в период оглушительного везения важно сохранять холодный рассудок и не терять связь с реальностью.