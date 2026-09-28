В двух округах Рязанской области 1 октября начнется отопительный сезон

На фоне устойчивого похолодания в Рязанской области активизировались обсуждения сроков начала подачи тепла. Власти нескольких муниципальных образований региона уже объявили о готовности запустить отопление, причем в отдельных округах батареи начнут нагреваться уже завтра, 29 сентября.

В Сасовском муниципальном округе принято решение начать подачу тепла в учреждения социальной сферы уже 29 сентября. Данное решение продиктовано заметным понижением среднесуточной температуры наружного воздуха и соответствующим снижением температуры внутри помещений. С 1 октября отопление появится и в жилом фонде округа.

Аналогичные сроки озвучили и в администрации Ряжского округа, где старт отопительного сезона также намечен на 1 октября. Представители местных властей предупредили жителей, что подача теплоносителя может осуществляться поэтапно, поскольку инженерным системам требуется определенное время для полноценного прогрева всего контура.

Чтобы запуск отопления прошел без аварий и неприятных сюрпризов, коммунальщики настоятельно рекомендуют гражданам заранее проверить состояние батарей и мест их соединений. При обнаружении протечек, сильного шума в трубах или длительном отсутствии тепла следует незамедлительно обращаться в свою управляющую компанию. Специалисты не советуют самостоятельно сливать воду или проводить разборку элементов отопительной системы, так как это может привести к серьезным повреждениям и затоплению.

Что касается города Рязани, то местная администрация на текущий момент официальной информации о планируемой дате запуска отопления еще не предоставляла. Стоит напомнить, что согласно действующим нормативам, решение о начале отопительного периода принимается на основании погодных условий: тепло подается, когда среднесуточная температура воздуха удерживается на отметке ниже +8 градусов в течение трех суток подряд.