Фото: ЦБ РФ
Общество

В России выпустили монету с героями «Золотой антилопы»

Алексей Самохин
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

Банк России выпустил памятную монету с героями мультфильма «Золотая антилопа». Серия «Российская (советская) мультипликация» пополнилась тремя вариантами монет. Об этом сообщили в пресс-службе рязанского отделения ЦБ РФ. 

Монету изготовили сразу в трёх видах: серебряную номиналом 3 рубля и две монеты номиналом 25 рублей — из стали с никелевым покрытием и из медно-никелевого сплава с цветным покрытием. Самый маленький тираж у серебряного варианта — всего 7 тысяч штук. Стальных монет отчеканили больше всего — 850 тысяч штук.

Мультфильм «Золотая антилопа» вышел на экраны в 1954 году. Режиссёр Лев Атаманов взял за основу мотивы индийских сказок и рассказал историю о жадном радже и дружбе мальчика-сироты с волшебной антилопой, которая била копытом и высекала золото. Для создания картины использовали редкую по тем временам технику — покадровую перерисовку отснятой киноплёнки с реальными актёрами и декорациями. Мультфильм получил премию Каннского фестиваля и другие международные награды.

На оборотной стороне монеты художники изобразили ключевую сцену — мальчика, который обнял за шею стоящую рядом антилопу.

Новые монеты — законное средство наличного платежа на территории России. Их обязаны принимать по номиналу во все виды платежей без ограничений, наравне с обычными монетами.

Подпишитесь на наш канал в Дзен: https://dzen.ru/7info.ru — чтобы не остаться без информации при отключении интернета. Он доступен в белых списках!

У нас есть новостной канал в MAX. Рассказываем о главных событиях этого дня. Подписывайтесь: https://max.ru/ryazan7info

spot_img
Предыдущая статья
Павел Малков сообщил о ремонте почти 119 км дорог в Рязанской области
Следующая статья
Новый налог для «богатых» россиян коснётся 4 миллионов человек
Реклама: ИП Жеглов, ИНН: 622707626902, erid: 2VtzqxFNj7Sspot_img

Популярные материалы

Политика

Китаист рассказал, как встреча Си Цзиньпина с Трампом отразится на России

Эксперт обратил внимание, что в первую очередь Пекин и Вашингтон заинтересованы в продлении действующего торгового перемирия и в согласовании условий этой сделки.
Новости России

Очевидец восстановил картину гибели Соседова в Якутии

Организатор конкурса «Жемчужина России» в Якутии Виктор Беззубов рассказал...
Новости России

Продюсер Дворцов рассказал о реальной причине смерти критика Соседова

У музыкального критика Сергея Соседова, о смерти которого стало...
Интересное

Страшный ноябрь 2026-го предрёк индийский пророк Абигья Ананд: прогноз по дням

Абигья Ананд предсказал страшные события. Европа утонет в беженцах, еда станет дороже золота. Россия выстоит?
Новости кино и ТВ

Умер журналист и музыкальный критик Сергей Соседов

Журналист скончался на гастролях, по предварительным данным, упал с лестницы. Официального подтверждения пока нет.
Темы
Происшествия

Рязанцу грозит серьёзный срок за продажу кастета

Экспертиза установила, что предмет относится к холодному оружию ударно-дробящего действия. Хранение и продажа кастетов запрещены законом, поэтому изъятый предмет теперь проходит как вещественное доказательство.
Экономика и бизнес

В Рязанской области спрос на перевозки вырос на 11% за год

Наиболее заметная динамика отмечена в сегменте перевозок и доставки по городу: спрос на такие услуги увеличился на 24% год к году, а в августе — еще на 10% по сравнению с июлем.
Происшествия

Рязанка на «Рено» сбила велосипедиста на улице Полетаева

УМВД сообщило подробности утреннего ДТП в Рязани. Пострадавший госпитализирован с травмами.
Новости кино и ТВ

Смерть Сергея Соседова в Якутии признали несчастным случаем

Камера зафиксировала момент падения музыкального критика с лестницы.
Политика

Колесник назвал возможные цели России после атаки ВСУ на Воронеж

Депутат Госдумы Андрей Колесник допустил массированный ответ России на атаку ВСУ по Воронежу и назвал возможные цели для ударов.
Политика

Политолог объяснил, почему России не стоит верить трём условиям Трампа

Зеленский назвал три условия США по Украине. Политолог Рафаэль Ордуханян объяснил, почему России не стоит доверять предложениям администрации Трампа.
Общество

Новый налог для «богатых» россиян коснётся 4 миллионов человек

Минфин предложил повысить НДФЛ на дивиденды, ценные бумаги и продажу имущества. Кто попадёт под изменения.
Новости России

Глава ФПБК подаёт в суд на Тимати из-за нецензурного ответа

Виталий Бородин заявил, что готовит иск к рэперу после критики покупки Bugatti за полмиллиарда рублей.
Статьи по теме
Новости РоссииПроисшествияИнтересноеНовости кино и ТВПолитикаЗдоровье