В России выпустили монету с героями «Золотой антилопы»

Банк России выпустил памятную монету с героями мультфильма «Золотая антилопа». Серия «Российская (советская) мультипликация» пополнилась тремя вариантами монет. Об этом сообщили в пресс-службе рязанского отделения ЦБ РФ.

Монету изготовили сразу в трёх видах: серебряную номиналом 3 рубля и две монеты номиналом 25 рублей — из стали с никелевым покрытием и из медно-никелевого сплава с цветным покрытием. Самый маленький тираж у серебряного варианта — всего 7 тысяч штук. Стальных монет отчеканили больше всего — 850 тысяч штук.

Мультфильм «Золотая антилопа» вышел на экраны в 1954 году. Режиссёр Лев Атаманов взял за основу мотивы индийских сказок и рассказал историю о жадном радже и дружбе мальчика-сироты с волшебной антилопой, которая била копытом и высекала золото. Для создания картины использовали редкую по тем временам технику — покадровую перерисовку отснятой киноплёнки с реальными актёрами и декорациями. Мультфильм получил премию Каннского фестиваля и другие международные награды.

На оборотной стороне монеты художники изобразили ключевую сцену — мальчика, который обнял за шею стоящую рядом антилопу.

Новые монеты — законное средство наличного платежа на территории России. Их обязаны принимать по номиналу во все виды платежей без ограничений, наравне с обычными монетами.