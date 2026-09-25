«Позор города» — рязанка пожаловалась Малкову на автобусы

Рязанка пожаловалась губернатору Павлу Малкову на грязь и духоту в городских автобусах. Администрация Рязани пообещала провести проверку и поговорить с перевозчиками.

Жительница города Катерина оставила комментарий на странице губернатора «ВКонтакте». Она написала, что водители автобусов ездят резко, а в салонах невыносимая духота — окна закрыты, по ощущениям работают печки. Кроме того, женщина пожаловалась на грязь в транспорте и назвала ситуацию позором для города, который принимает туристов.

Администрация Рязани ответила на жалобу в тот же день. По словам представителей мэрии, обращение направили в управление транспорта. Специалисты свяжутся с перевозчиками, а те проведут разъяснительную беседу с водителями — как о манере вождения, так и о культурном обслуживании пассажиров.

В администрации также пообещали усилить контроль за чистотой автобусов перед выходом на линию. Речь идёт о регулярных проверках состояния салонов до начала рейсов.

Жалобы на общественный транспорт регулярно появляются в комментариях под постами губернатора — рязанцы пишут о состоянии автобусов, манере вождения и работе кондиционеров и отопления в разное время года. Конкретных сроков проверки перевозчиков и сроков решения проблемы администрация пока не назвала.