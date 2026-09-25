Победители рассказали, какие сны снятся перед крупным выигрышем в лотерею

Ко Дню сновидений, который отмечают 25 сентября, «Национальная Лотерея» собрала истории победителей, которым удача явилась во сне. Один из выигрышей превысил 5 миллионов рублей.

Жительнице Карелии Екатерине незадолго до крупного выигрыша приснилось стадо ухоженных коров. Проснувшись, она нашла в интернете трактовку сна — такой образ связывают с финансовым благополучием. Через три дня девушка купила 10 билетов онлайн-лотереи, и один из них принёс ей больше 2 миллионов рублей.

Москвичке Любови накануне победы приснился подробный сон: сначала выигрыш в 25 тысяч рублей, потом сумма выросла до 800 тысяч, а затем до 2 миллионов. Во сне женщина даже успела заплатить налог с приза. На следующий день в метро она купила 3 билета — один из них принёс ей 5 миллионов рублей, что оказалось больше суммы из сна.

Анна из Кабардино-Балкарии увидела во сне точную цифру — 3,5 миллиона рублей. На следующий день она купила билет лотереи и выиграла 1,4 миллиона: сумма не совпала со сном, но удача всё равно пришла. А супругу Людмилы из Оренбургской области накануне тиража приснилось восхождение на вершину — один из подаренных жене билетов принёс семье миллион рублей.

«У каждого победителя был свой сюжет сна», — отметили в пресс-службе оператора всероссийских государственных лотерей, организованных Минфином России. Истории победителей объединяет одно: именно такие сны люди запоминали особенно ярко и позже связывали с предчувствием удачи.