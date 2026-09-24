В России предложили изменить правила начала отопительного сезона

Заместитель секретаря Общественной палаты РФ Владислав Гриб в интервью ТАСС высказался за корректировку действующих правил начала отопительного сезона. По его мнению, подавать тепло в жилые дома и социальные объекты следует при среднесуточной температуре в диапазоне 10–11 градусов тепла, а не при плюс 8 градусах, как предусмотрено нормативами сейчас.

Эксперт считает необходимым пересмотреть существующий порог в плюс 8 градусов. Он убеждён, что даже плюс 10 градусов — это недостаточно тёплая погода, и подачу тепла логично начинать при показателях 10–11 градусов. По словам Гриба, при таких температурах в квартирах, школах и детских садах уже становится некомфортно.

Замсекретаря ОП также настаивает на том, что при первых серьёзных похолоданиях отопление нужно включать на основании прогноза синоптиков — независимо от того, опустилась ли среднесуточная температура ниже плюс 8 градусов.

Напомним, действующие правила предусматривают запуск отопления в том случае, если среднесуточная температура воздуха остаётся ниже плюс 8 градусов на протяжении трёх дней подряд.

Также напомним, что, например, в Рязани, плата за отопление является одной из самых весомых в расходах на услуги ЖКХ. После начала отопительного сезона обогрев не отключают до его окончания, даже если температура повышается.