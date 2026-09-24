Друг Соседова рассказал о самом важном человеке в жизни критика

Друг покойного музыкального критика Сергея Соседова, музыкант Игорь Наджиев (участник шоу «Суперстар»), в беседе с изданием «Абзац» рассказал, что главным смыслом жизни журналиста была забота о матери. По словам артиста, Соседов буквально жил ради неё и не переставал восхищаться её внутренней силой и стойкостью, несмотря на преклонный возраст.

Наджиев вспоминал, что во время их долгих телефонных разговоров Сергей часто с теплотой говорил о маме — в частности, с особой гордостью отмечал, как вкусно она готовит. Музыкант подчеркнул, что для Соседова мать была самым важным человеком: он искренне дорожил ею и стремился быть для неё опорой. Артист также делился, что нередко напоминал другу: тот пошёл характером в маму и должен жить долго, как она. К сожалению, этим словам не суждено было сбыться.

По мнению Наджиева, если бы мать ушла из жизни раньше сына, Сергей не смог бы справиться с такой утратой. Музыкант рассказал, что планирует поговорить с мамой Сергея на церемонии прощания: недавно женщине исполнилось 90 лет, и сейчас ей особенно нужна поддержка. Он отметил, что вместе с другими близкими постарается дать ей понять: люди рядом и готовы помочь всем, чем смогут. Наджиев назвал самой страшной бедой на свете ситуацию, когда родитель теряет своего ребёнка.

Кроме того, певец с благодарностью вспомнил профессиональные советы, которые ему не раз давал Соседов. Критик был убеждён, что у Наджиева есть особая миссия — рассказывать об ушедших артистах, и призывал его неизменно следовать этому пути. В знак признательности и в память о друге музыкант решил посвятить Сергею своё выступление на ближайшем мероприятии: он исполнит романс «Напрасные слова».