Екатерина Дронова, фото: t.me/mtfontanka
Новости кино и ТВ

Стала известна причина смерти актрисы из «Тайны следствия» Екатерины Дроновой

Анастасия Мериакри
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Заслуженная артистка России Екатерина Дронова, широко известная зрителям по ролям в популярных телесериалах «Тайны следствия», «Невский» и «Улицы разбитых фонарей», ушла из жизни 19 сентября. Ей было 68 лет. До своего дня рождения, который должен был состояться 1 ноября, актриса не дожила всего полтора месяца.

Как сообщили изданию aif.ru в окружении артистки, причиной ее кончины стала лейкемия. По словам знакомых Дроновой, болезнь развивалась стремительно и агрессивно: «Она за пару месяцев сгорела от лейкемии», — отметили близкие.

Екатерина Владимировна родилась 1 ноября 1957 года в Ленинграде. Свое профессиональное образование она получила в знаменитом Театральном институте имени Щукина. Свою театральную биографию она неразрывно связала с Молодежным театром на Фонтанке: в 1989 году она пришла в труппу вместе с режиссером Семеном Спиваком, перейдя из Молодого театра при Ленконцерте.

На счету Екатерины Дроновой множество ярких ролей в отечественном кинематографе. Зрители запомнили ее по работам в фильмах «Операция «С Новым годом!»», «Утомленные солнцем. Цитадель» и «Подсадной». Однако наибольшую народную любовь ей принесли работы в культовых детективных сериалах, таких как «Улицы разбитых фонарей», «Каменская», «Черный ворон» и, конечно, многолетний проект «Тайны следствия».

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