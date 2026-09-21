Стала известна причина смерти актрисы из «Тайны следствия» Екатерины Дроновой

Заслуженная артистка России Екатерина Дронова, широко известная зрителям по ролям в популярных телесериалах «Тайны следствия», «Невский» и «Улицы разбитых фонарей», ушла из жизни 19 сентября. Ей было 68 лет. До своего дня рождения, который должен был состояться 1 ноября, актриса не дожила всего полтора месяца.

Как сообщили изданию aif.ru в окружении артистки, причиной ее кончины стала лейкемия. По словам знакомых Дроновой, болезнь развивалась стремительно и агрессивно: «Она за пару месяцев сгорела от лейкемии», — отметили близкие.

Екатерина Владимировна родилась 1 ноября 1957 года в Ленинграде. Свое профессиональное образование она получила в знаменитом Театральном институте имени Щукина. Свою театральную биографию она неразрывно связала с Молодежным театром на Фонтанке: в 1989 году она пришла в труппу вместе с режиссером Семеном Спиваком, перейдя из Молодого театра при Ленконцерте.

На счету Екатерины Дроновой множество ярких ролей в отечественном кинематографе. Зрители запомнили ее по работам в фильмах «Операция «С Новым годом!»», «Утомленные солнцем. Цитадель» и «Подсадной». Однако наибольшую народную любовь ей принесли работы в культовых детективных сериалах, таких как «Улицы разбитых фонарей», «Каменская», «Черный ворон» и, конечно, многолетний проект «Тайны следствия».