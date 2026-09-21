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Происшествия

Электричка «Москва – Рязань» сбила лося

Анастасия Мериакри
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В воскресенье, 20 сентября, электропоезд сообщением «Москва – Рязань» сбил лося на 139-м километре железнодорожных путей, вблизи станции Подлипки городского округа Луховицы.

По данным regions.ru, машинист применил экстренное торможение, однако избежать столкновения не удалось. Животное от полученных травм погибло на месте.

Состав задержался на пять минут, после чего продолжил движение по заданному маршруту. К счастью, никто из пассажиров и членов бригады не пострадал. Информация об инциденте была оперативно передана в Систему-112 и в Луховицкое охотхозяйство.

В администрации Луховиц пояснили, в настоящее время у лосей проходит период гона, который длится с конца августа до середины октября, а его пик приходится именно на сентябрь. В это время самцы теряют природную осторожность и могут внезапно выбежать на дорогу или железнодорожные пути в любом месте, даже вдали от лесных массивов.

В связи с этим местные власти обращаются к автомобилистам с настоятельной просьбой соблюдать особую бдительность при проезде лесных зон. Снижайте скорость при приближении к лесополосам, ни в коем случае не сигнальте и не моргайте фарами, увидев животное – это может его напугать и спровоцировать на непредсказуемые действия. Не пытайтесь резко объехать лося на высокой скорости: такой маневр гораздо опаснее, чем экстренное торможение.

«Если увидели лося – тормозите и включайте «аварийку», дайте зверю спокойно уйти. Будьте предельно внимательны», – резюмировали в администрации округа.

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