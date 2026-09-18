Фото: УМВД России по Рязанской области
Происшествия

В Путятинском округе полиция накрыла домашнюю нарколабораторию

Анастасия Мериакри
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Сотрудники полиции остановили незаконное производство наркотиков, организованное жителем Путятинского района на его приусадебном участке. Мероприятие прошло в рамках межведомственной операции «Мак-2026».

По информации УМВД России по Рязанской области, в разработке 36-летнего жителя села Песочня участвовали сотрудники управления по контролю за оборотом наркотиков и их коллеги из межмуниципального отдела МВД «Шацкий».

Во время обыска дома оперативники нашли тайник между баней и дровяником, где находилось ведро с марихуаной, вес которой превысил 700 граммов, что было подтверждено экспертизой.

Задержанный признался, что летом вырастил кусты конопли на своем участке и самостоятельно изготовил из них наркотическое вещество. Он утверждал, что делал это для личного употребления.

Следователь МО МВД России «Шацкий» возбудил уголовное дело по части 2 статьи 228 УК РФ (незаконное приобретение, изготовление и хранение наркотических средств в крупном размере), которая предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.

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