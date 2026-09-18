Жителей Рязанской области предупредили о возможных фейках в дни выборов

В Рязанской области стартовало трехдневное голосование, и региональная оперативная группа выпустила предупреждение для жителей о возможной волне дезинформации в информационном пространстве. Власти призывают граждан сохранять бдительность и критически оценивать контент в социальных сетях.

Как отметили в опергруппе, фейки уже начали появляться в сети. Ярким примером стало вирусное видео с «человеком-пауком» на избирательном участке. Эксперты поясняют, что авторы таких публикаций элементарно не проверяют источники: данный ролик был снят в другом регионе и не имеет никакого отношения к выборам в Рязанской области.

«У нас выборы проходят активно, с хорошей погодой и позитивным настроем избирателей», — подчеркивают в оперативном штабе, призывая не поддаваться на провокации.

Чтобы не стать жертвой дезинформации, жителям рекомендуют обращаться только к официальным источникам. Актуальная и достоверная информация о ходе голосования, результатах и организации процесса публикуется в официальном канале «Выборы в Рязанской области».

Голосование уже идет полным ходом. По данным регионального избиркома на 10:00 18 сентября, явка избирателей составила 4,27%.

Напомним, что в регионе открыты двери 960 избирательных участков. Они работают с 8:00 до 20:00 в течение трех дней: 18, 19 и 20 сентября. У каждого жителя области есть достаточно времени, чтобы найти свой участок и сделать осознанный выбор. Полный гид по выборам депутатов Государственной Думы РФ девятого созыва, а также представителей власти на муниципальном уровне можно найти по ссылке: https://7info.ru/ryazan/society/v-ryazanskoj-oblasti-nachalos-golosovanie-za-kandidatov-v-deputaty-gosudarstvennoj-dumy-rf/