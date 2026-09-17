Павел Малков сообщил о создании нового парка в Новомичуринске

В Новомичуринске продолжается масштабное благоустройство набережной реки Прони. Проект «Отражение реки» одержал победу во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды.

На этом месте появится современное пространство для прогулок, отдыха и занятий спортом. Уже смонтированы освещение и видеонаблюдение, подготовлено основание для пешеходных дорожек. В настоящее время рабочие укладывают покрытия и обустраивают волейбольную площадку. Впереди — озеленение и зоны отдыха.

Работы ведутся по нацпроекту «Инфраструктура для жизни» и федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды».