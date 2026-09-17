Фото: https://max.ru/pv_malkov
Общество

Павел Малков сообщил о создании нового парка в Новомичуринске

Олеся Чугунова
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

В Новомичуринске продолжается масштабное благоустройство набережной реки Прони. Проект «Отражение реки» одержал победу во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды.

На этом месте появится современное пространство для прогулок, отдыха и занятий спортом. Уже смонтированы освещение и видеонаблюдение, подготовлено основание для пешеходных дорожек. В настоящее время рабочие укладывают покрытия и обустраивают волейбольную площадку. Впереди — озеленение и зоны отдыха.

Работы ведутся по нацпроекту «Инфраструктура для жизни» и федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды».

«Завершить благоустройство планируем до конца сентября» — сказал губернатор рязанской области Павел Малков.

Подпишитесь на наш канал в Дзен: https://dzen.ru/7info.ru — чтобы не остаться без информации при отключении интернета. Он доступен в белых списках!

У нас есть новостной канал в MAX. Рассказываем о главных событиях этого дня. Подписывайтесь: https://max.ru/ryazan7info

spot_img
Предыдущая статья
Два этапа «бабьего лета» ожидаются в сентябре в Рязанской области перед похолоданием
Следующая статья
В Рязани врачи поставили на ноги мальчика, упавшего с пятого этажа на москитной сетке

Популярные материалы

Новости России

Эксперт раскрыл, когда у России лопнет терпение и начнутся удары по Польше

Российская армия может начать наносить удары по военным предприятиям...
Новости России

Ростов-на-Дону пережил массированную атаку дронов

Ночью 17 сентября над Ростовской областью сбили более 50 беспилотников. Что известно о разрушениях и пострадавших районах
Политика

Названа страшная цель Зеленского на Украине

Карлсон обвинил Зеленского в уничтожении христианства и населения Украины. Разбираем громкие цитаты из интервью.
Новости России

Super: мать Ходченковой живет на пенсию в глухой деревне во Владимирской области

Мать популярной актрисы Светланы Ходченковой Татьяна живет на пенсию...
Власть и политика

Путин обратится к россиянам сегодня в 18:00

По словам Пескова, обращение будет посвящено предстоящим парламентским выборам. Глава государства традиционно выступает с подобными обращениями перед каждыми выборами в Госдуму.
Темы
Транспорт и дороги

Новый мост через Оку в Рязанской области готов на 35%

В Рязанской области продолжаются масштабные работы по возведению нового моста через реку Оку.
Общество

В Рязани выбрали лучшие ТОСы, дворы и подъезды

В этом году на участие в состязании поступило 260 заявок.
Общество

На 50% дешевле: «Ростелеком» запустил спецпредложение для рязанцев

«Ростелеком» предлагает держателям Единой цифровой карты жителя Рязанской области (ЕЦК) скидку на свои услуги в размере 50% в течение двух месяцев с момента их подключения.
Общество

Как рязанские контрразведчики обезвредили сети немецких диверсантов

В архивах Рязанской области хранятся уникальные свидетельства тайной войны, развернувшейся в глубоком тылу.
Общество

Жители Недостоева предложили свои идеи по благоустройству «Воскресенского сквера»

В Детской школе искусств №2 микрорайона Недостоево состоялись общественные слушания, посвященные второму этапу благоустройства «Воскресенского сквера».
Общество

Павел Малков сообщил об открытии в Сасове детского культурно-просветительского центра

В Сасове по нацпроекту «Семья» начал работу детский культурно-просветительский центр.
Общество

В Рязани обсудили участие НКО в реализации общественно значимых инициатив

Основной темой обсуждения стало участие некоммерческих организаций в реализации общественно значимых инициатив.
Общество

В Рязани проверили общественный транспорт

Специалисты Управления дорожного хозяйства и транспорта администрации Рязани вместе с представителями МТУ Ространснадзора по Центральному федеральному округу проверили транспорт, который обслуживает пассажирские маршруты в городе.
Статьи по теме
Новости РоссииПроисшествияИнтересноеНовости кино и ТВПолитикаЗдоровье