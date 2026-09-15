Александр Карелин и Павел Малков встретились с семьями участников СВО в штабе общественной поддержки «Единой России»

Встреча состоялась в рамках визита Героя России, сенатора РФ, члена генерального совета партии «Единая Россия» в Рязанскую область В мероприятии приняли участие депутат Рязанской областной Думы, руководитель регионального исполкома партии Юлия Феоктистова, депутат Рязанской областной Думы, председатель региональной Ассоциации ветеранов СВО Роман Иголкин, заместитель председателя Рязанской городской Думы, замруководителя регионального Комитета семей воинов Отечества Анна Иванова, юные спортсмены, участники СВО и их близкие.

Общаясь с собравшимися, трехкратный олимпийский чемпион Александр Карелин ответил на ряд вопросов спортсменов и их родителей. Речь шла о продолжении спортивной карьеры, умении сконцентрироваться перед соревнованиями, олимпийской судьбе некоторых видов единоборств. Сенатор отметил, что не был в Рязани около 12 лет, и приехав в этот раз, увидел, какие результаты демонстрирует работа секретаря реготделения «Единой России» Павла Малкова по объединению усилий государства и возможностей бизнеса.

«Город расцветает, партия активно этому способствует. И все вы, надеюсь, готовы помогать и быть сильными. И мы, в свою очередь, продолжим воспитывать и помогать, – отметил сенатор. – Например, сегодня примем участие в открытии Всероссийского турнира по греко-римской борьбе, который соберет 460 бойцов 15-16 лет со всей страны».

В завершение встречи Александр Карелин как председатель общественного совета партийного проекта «Выбор сильных» подписал с секретарем регионального отделения «Единой России» Павлом Малковым соглашение о продвижении партпроекта в Рязанской области. Цель этой работы – объединить лучшие наработки представителей спортивной борьбы, дзюдо и самбо для передачи положительного опыта спортивным федерациям.

Изготовитель: Еремкин Алексей Юрьевич, место жительства: Рязанская область, город Рязань. Заказчик: Рязанское региональное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». Тираж 5 экз. Дата изготовления 14.09.2026 г. Изготовление и размещение оплачено из средств избирательного фонда Рязанского регионального отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».