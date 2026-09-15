Общество

Александр Карелин и Павел Малков встретились с семьями участников СВО в штабе общественной поддержки «Единой России»

Олеся Чугунова
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

Встреча состоялась в рамках визита Героя России, сенатора РФ, члена генерального совета партии «Единая Россия» в Рязанскую область В мероприятии приняли участие депутат Рязанской областной Думы, руководитель регионального исполкома партии Юлия Феоктистова, депутат Рязанской областной Думы, председатель региональной Ассоциации ветеранов СВО Роман Иголкин, заместитель председателя Рязанской городской Думы, замруководителя регионального Комитета семей воинов Отечества Анна Иванова, юные спортсмены, участники СВО и их близкие.

Общаясь с собравшимися, трехкратный олимпийский чемпион Александр Карелин ответил на ряд вопросов спортсменов и их родителей. Речь шла о продолжении спортивной карьеры, умении сконцентрироваться перед соревнованиями, олимпийской судьбе некоторых видов единоборств. Сенатор отметил, что не был в Рязани около 12 лет, и приехав в этот раз, увидел, какие результаты демонстрирует работа секретаря реготделения «Единой России» Павла Малкова по объединению усилий государства и возможностей бизнеса.

«Город расцветает, партия активно этому способствует. И все вы, надеюсь, готовы помогать и быть сильными. И мы, в свою очередь, продолжим воспитывать и помогать, – отметил сенатор. – Например, сегодня примем участие в открытии Всероссийского турнира по греко-римской борьбе, который соберет 460 бойцов 15-16 лет со всей страны».

В завершение встречи Александр Карелин как председатель общественного совета партийного проекта «Выбор сильных» подписал с секретарем регионального отделения «Единой России» Павлом Малковым соглашение о продвижении партпроекта в Рязанской области. Цель этой работы – объединить лучшие наработки представителей спортивной борьбы, дзюдо и самбо для передачи положительного опыта спортивным федерациям.

Изготовитель: Еремкин Алексей Юрьевич, место жительства: Рязанская область, город Рязань. Заказчик: Рязанское региональное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». Тираж 5 экз. Дата изготовления 14.09.2026 г. Изготовление и размещение оплачено из средств избирательного фонда Рязанского регионального отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

Подпишитесь на наш канал в Дзен: https://dzen.ru/7info.ru — чтобы не остаться без информации при отключении интернета. Он доступен в белых списках!

У нас есть новостной канал в MAX. Рассказываем о главных событиях этого дня. Подписывайтесь: https://max.ru/ryazan7info

spot_img
Предыдущая статья
Продолжение сериала «История его служанки» выйдет в октябре. Представляем новые фото проекта
Следующая статья
Названа дата премьеры экранизации «Войны и мира» от Сарика Андреасяна

Популярные материалы

Новости России

В горах Сочи обнаружили тело пропавшего неделю назад московского фотографа

Макарий Бекшаев отправился один в поход 2 сентября. Его маршрут пролегал от каньона Псахо в сторону поселка Воронцовка с планируемым завершением 9 сентября в районе Тисо-самшитовой рощи.
Политика

Выносим железную дорогу, в Польше объявлена тревога. Атака «Гераней» на Украину продолжается 19-й час

Массированная атака беспилотников по территории Украины продолжается уже 19-й час. Утром 13 сентября новые взрывы прогремели в Ровенской, Львовской, Хмельницкой и Одесской областях, сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.
Новости России

Скончалась народная артистка России Лилия Сабитова

В Москве на 74-м году жизни скончалась народная артистка Российской Федерации, выдающаяся балерина, балетмейстер и художественный руководитель театра русского балета «Московия» Лилия Сабитова.
Политика

«Дрон ударил не случайно»: генерал раскрыл истинную цель атаки у поезда с Джонсоном

Генерал-майор Попов рассказал, почему дрон ударил не по вагону, а рядом с ним, и какой сигнал получили западные политики на Украине.
Общество

Массовое отключение света произошло в Рязани вечером 14 сентября

Инцидент зафиксирован в 17:40. По предварительным данным, причиной отключения стало технологическое нарушение в сетях.
Темы
Общество

Павел Малков: Мы все – одна команда, команда единомышленников, команда «Единой России» и команда Президента

Об этом член Генерального совета партии, секретарь регионального отделения сказал в ходе форума сторонников «Единой России» «Сила Рязани».
Общество

Павел Малков поручил учесть все риски при формировании бюджета Рязанской области

На заседании регионального правительства губернатор Рязанской области Павел Малков акцентировал внимание на высокой степени ответственности, которая лежит на разработчиках главного финансового документа региона.
Общество

В ЦПКиО Рязани высадили почти 300 деревьев и кустарников

В рамках месячника по озеленению в ЦПКиО Рязани появились Аллея ветеранов и Сиреневая аллея.
Общество

В Солотче открыли опорный пункт полиции

На Монастырской площади в Солотче прошёл концерт, приуроченный сразу к двум событиям — Дню микрорайона и Дню многодетной семьи.
Общество

Павел Малков рассказал о привлечении специалистов по программе «Земский тренер»

Губернатор Рязанской области Павел Малков на заседании регионального Правительства прокомментировал реализацию государственной программы «Земский тренер», которая запущена в стране по поручению Президента РФ.
Общество

Павел Малков отметил положительные изменения в населенных пунктах Рязанской области

Губернатор Рязанской области Павел Малков 14 сентября провел заседание Правительства, на котором обсуждался ход благоустройства общественных пространств.
Общество

В Сапожковском округе Рязанской области проинспектировали реконструкцию участка дороги к Черной речке

В Сапожковском округе Рязанской области продолжается реконструкция участка региональной трассы Сапожок – Черная речка.
Общество

В Рязани прошел семейный спортивный фестиваль «ПриКальное лето»

На территории школы №76 состоялся традиционный праздник спорта и семьи — фестиваль «ПриКальное лето».
Статьи по теме
Новости РоссииПроисшествияИнтересноеНовости кино и ТВПолитикаЗдоровье