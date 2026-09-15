Общество

Павел Малков: Мы все – одна команда, команда единомышленников, команда «Единой России» и команда Президента

Олеся Чугунова
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Об этом член Генерального совета партии, секретарь регионального отделения сказал в ходе форума сторонников «Единой России» «Сила Рязани». В форуме приняли участие около 3 тысяч человек. В составе делегаций из всех муниципальных образований области – представители местных и первичных отделений, активисты и сторонники партии.

Участие приняли депутаты всех уровней, ветераны регионального отделения, участники СВО. С соратниками встретились кандидаты от «Единой России» по партийному списку и одномандатники, а также участники выборов и довыборов в муниципальные заксобрания.

«Мы все – одна команда, команда единомышленников, команда «Единой России» и команда Президента, – подчеркнул Павел Малков. – И сегодня здесь, в этом зале, собрались люди, которые каждый день искренне, от души стараются сделать нашу любимую Рязанскую область еще лучше. Спасибо вам огромное за это».

Секретарь регионального отделения напомнил, сколько изменений уже произошло. Это отремонтированные дороги, построенные поликлиники, школы и детские сады, проведенное благоустройство в городах и селах.

«И все эти изменения – наша общая работа. Никто не поспорит сейчас с тем, что есть конкретный результат, что нам есть что показать. Но останавливаться нельзя, надо и дальше темп только наращивать. Работы у нас много, и делать ее – нам с вами. Нашей команде. Мы с вами работаем не от выборов к выборам, а постоянно, каждый день и каждый час».

Изготовитель: Еремкин Алексей Юрьевич, место жительства: Рязанская область, город Рязань. Заказчик: Рязанское региональное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». Тираж 5 экз. Дата изготовления 14.09.2026 г. Изготовление и размещение оплачено из средств избирательного фонда Рязанского регионального отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

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