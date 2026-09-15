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Экология, природа, животные

Минприроды сообщило о превышении ПДК сероводорода в воздухе Рязани

Алексей Самохин
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В Дашково-Песочне зафиксировали превышение содержания сероводорода в воздухе почти в три раза. Об этом сообщило министерство природопользования Рязанской области по итогам мониторинга атмосферного воздуха с 7 по 13 сентября.

11 сентября стационарный пост наблюдения в районе Дашково-Песочня зафиксировал максимальную концентрацию сероводорода на уровне 3,09 ПДК. Посты в микрорайоне Канищево и в районе Рязанского Кремля превышений загрязняющих веществ не выявили.

В самом ведомстве уточняют: с 7 по 11 сентября передвижные экологические лаборатории министерства не работали по техническим причинам. Отбор и анализ проб в этот период не проводились. Данные поступали только со стационарных постов, которые работают в городе круглосуточно и в автоматическом режиме.

Стационарные посты установлены в трех точках Рязани: в Канищево, Дашково-Песочне и у Рязанского Кремля. Они отслеживают девять показателей: оксид углерода, оксид и диоксид азота, аммиак, диоксид серы, сероводород, озон, формальдегид и метан.

Результаты замеров с превышением ПДК министерство направило в Рязанскую межрайонную природоохранную прокуратуру, Приокское межрегиональное управление Росприроднадзора, региональное управление Роспотребнадзора и администрацию Рязани. Такой порядок действует для всех подобных случаев загрязнения воздуха.

Дашково-Песочня не первый раз оказывается в сводках с превышением ПДК по сероводороду. Этот газ обычно связывают с работой промышленных предприятий или проблемами канализационных систем, точный источник загрязнения в сообщении министерства не указан.

Мониторинг воздуха по проблемным районам города и области продолжается. Жителям Дашково-Песочни, которые почувствовали неприятный запах или ухудшение самочувствия, стоит обращаться в Роспотребнадзор или администрацию города для уточнения ситуации.

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