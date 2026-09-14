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Политика

«Дрон ударил не случайно»: генерал раскрыл истинную цель атаки у поезда с Джонсоном

Алексей Самохин
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Беспилотник взорвался в 300–500 метрах от поезда Киев–Варшава в ночь на 13 сентября, когда в вагоне находился экс-премьер Британии Борис Джонсон и советники лидеров Германии, Франции и Италии. Военный эксперт, генерал-майор Владимир Попов рассказал «МК», что удар стал предупреждением западным политикам, которые слишком свободно чувствуют себя на украинской земле.

Инцидент произошёл на границе Украины и Польши. Один дрон ударил рядом с поездом, следовавшем в Польшу после конференции по безопасности в Киеве, второй упал у пункта пропуска Ягодин–Дорогуск. В опасности оказались советник канцлера Германии Фридриха Мерца Гюнтер Зауттер, советники по безопасности Британии, Франции и Италии, депутаты бундестага, дипломаты, учёные и Борис Джонсон. Часть пассажиров эвакуировали в пять утра.

Премьер Польши Дональд Туск подтвердил, что военные зафиксировали несколько беспилотников у границы. Он допустил, что удары могут повториться в ближайшие недели, если Россия продолжит наращивать атаки на Украину.

Попов уверен: официально удар назовут случайным, потому что ни одна сторона не станет подтверждать, что знала о маршруте поезда заранее. По его словам, дрон «Герань» направили с точным расчётом. Аппарат должен был упасть в 300–500 метрах от состава, когда тот находился в 15–30 километрах от границы, чтобы зарево и ударная волна были заметны, а осколки не долетели до вагонов.

«Мы знали точно, что она гарантированно долетит и упадёт в нужной точке. Западные партнёры должны понимать: если помощь со стороны Польши, Германии, Франции и Англии не прекратится, подобные прилёты будут продолжаться», — заявил эксперт.

Попов напомнил и о других сигналах, которые Москва уже посылала западным кураторам. По его словам, транспортные самолёты специальной авиации недавно вывозили из Жешува раненых и тела погибших после ударов под Краматорском и Славянском, где находился командный пункт с иностранными советниками и инструкторами.

Эксперт также сослался на обсуждаемый сценарий удара «Орешника» по европейским столицам. По его мнению, одна ракета по Берлину, Парижу или Лондону резко изменит обстановку, а ответных шагов со стороны НАТО не последует из-за позиции Вашингтона. Но Россия пока намеренно проявляет выдержку,

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