Владимир Зеленский, фото: t.me/V_Zelenskiy_official
Политика

Карасин объяснил, почему Россия не ответит на план Зеленского

Алексей Самохин
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Предложения президента Украины Владимира Зеленского о частичном перемирии с Россией пока остаются гипотетическими. Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин заявил «Ленте.ру», что Москва не станет реагировать на них заранее.

По словам сенатора, Киеву сначала необходимо официально изложить свои условия. После этого российская сторона сможет оценить инициативу и определить возможную реакцию.

«Пусть он эти предложения сначала озвучит, и мы посмотрим, какая будет реакция. Пока это гипотетика, а гипотетика в политике — очень неблагодарная вещь», — сказал Карасин.

Он добавил, что Зеленский, по его оценке, давно действует исходя из собственных интересов. Поэтому заранее прогнозировать и позицию украинского руководства, и возможную реакцию США на его инициативы сложно.

Карасин считает, что украинский президент приближается к сложной политической ситуации и поэтому ищет варианты для выхода из нее. При этом сенатор напомнил, что позиция России по возможным договоренностям уже была обозначена руководством страны.

Новых сигналов от Москвы до появления официальных предложений Киева, по его словам, ждать не стоит.

Ранее стало известно, что Зеленский планирует обсудить с президентом США Дональдом Трампом возможность ограниченного перемирия с Россией. Среди предложений украинской стороны, как сообщалось, запрет на удары по энергетическим объектам и прекращение атак в Черном море.

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