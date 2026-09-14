Рома Зверь обматерил зрителей в «Лужниках». Продюсер объяснил, что случилось

Продюсер Павел Рудченко объяснил резкую реакцию Ромы Зверя на зрителей в Москве психологическим срывом. По его словам, фронтмен группы «Звери» мог не выдержать нагрузки и давления, которые испытывает в последнее время.

Инцидент произошел на концерте в «Лужниках», где «Звери» выступали перед Егором Кридом. Во время исполнения песни Рома Зверь отошел от микрофона и эмоционально обратился к публике из-за того, что зрители снимали его на телефоны вместо того, чтобы слушать выступление.

В беседе с «Газетой.Ru» Рудченко заявил, что артистам нельзя позволять себе пренебрежительное отношение к публике. Он напомнил, что зрители покупают билеты и фактически оплачивают работу исполнителя.

«Я думаю, это как раз с этим связано. Он психологически не выдерживает нагрузку, и, возможно, поэтому был срыв», — сказал продюсер.

Рудченко призвал Рому Зверя выйти на связь и публично извиниться перед зрителями. По его мнению, подобный эпизод способен ударить по репутации артиста, особенно если подобное поведение не соответствует его привычному сценическому образу.

Продюсер сравнил ситуацию с поведением других известных исполнителей. В качестве примера он привел мировых звёзд, а также советских исполнителей Муслима Магомаева и Иосифа Кобзона, которые не позволяли себе подобных выпадов в адрес публики.

При этом Рудченко отметил, что некоторые артисты могут проявлять больше вольности на сцене. В частности, он упомянул Григория Лепса, для которого резкие высказывания стали частью публичного образа и воспринимаются публикой иначе.