Убийца из Рязани пойдёт под суд за уклонение от административного надзора

Ранее судимый житель Рязани стал фигурантом уголовного дела за уклонение от административного надзора. Об этом сообщила пресс-служба УМВД Рязанской области.

В рамках профилактических мероприятий инспектор группы осуществления административного надзора ОМВД России по Октябрьскому району города Рязани выявил факты уклонения от административного надзора 43-летним местным жителем.

Решением суда в отношении ранее судимого за убийство рязанца были установлены административный надзор и административные ограничения, которые обязательны для исполнения в территориальном органе МВД по месту жительства или пребывания. Данные ограничения установлены в целях профилактики рецидивной преступности. Несмотря на это поднадзорный систематически ограничения не соблюдал и совершал административные правонарушения, посягающие на общественный порядок и общественную безопасность.

Инспектор группы осуществления административного надзора полиции в период со 2 июля текущего года по настоящее время неоднократно фиксировал факты нарушения административного надзора, в том числе отсутствие мужчины по месту жительства. В связи с этим было принято решение о привлечении рязанца к уголовной ответственности.

Дознавателем ОМВД России по Октябрьскому району города Рязани в отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 314.1 УК РФ «Уклонение от административного надзора». Мужчине грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 1 года либо исправительных работ — до 2 лет.