Умер заслуженный артист России Сергей Бельский

Умер заслуженный артист России, актер Липецкого академического театра драмы имени Л.Н. Толстого Сергей Бельский. О смерти артиста сообщили в официальном канале театра в «Максе».

Сергей Аркадьевич много лет служил на сцене Липецкого драматического театра. Коллеги называют его душой коллектива, верным другом, добрым и заботливым товарищем и наставником для молодых актеров.

«Никогда еще открытие сезона не было для нас таким трагичным», — сообщили в театре.

Коллеги отметили, что вместе с Бельским из театра ушла часть привычной атмосферы. По их словам, актер всегда приносил с собой смех, искреннюю радость и хорошее настроение.

«Сцена опустела без его таланта. Его роли навсегда останутся в истории нашего театра и в сердцах зрителей», — говорится в сообщении.

Прощание с Сергеем Бельским и гражданская панихида состоятся в понедельник, 14 сентября. Церемония пройдет на большой сцене театра с 11:00 до 12:30.