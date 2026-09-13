Трамп сообщил о просьбе США к Зеленскому по ударам по РФ

Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон просил Киев не наносить удары по российским объектам, связанным с производством и хранением дизельного топлива. По его словам, атаки на такие цели могут усилить мировой дефицит дизтоплива, сообщает «Интерфакс».

Трамп рассказал об этом журналистам в Ирландии. По словам американского президента, Вашингтон обсуждал этот вопрос с Владимиром Зеленским.

«Мы говорили об этом с господином Зеленским. Есть много других целей, не нужно бить по дизельному топливу, так как это вредит всему миру», — сказал Трамп.

Американский лидер связал ситуацию на мировом рынке топлива с продолжающимся конфликтом России и Украины. По его словам, нехватка дизтоплива сейчас вызвана событиями на Украине, а не ситуацией на Ближнем Востоке.

Трамп не уточнил, о каких именно российских объектах и ударах идет речь. При этом его заявление показывает, что Вашингтон учитывает влияние атак на российскую топливную инфраструктуру на международный рынок энергоресурсов.

Ранее украинские силы неоднократно наносили удары по российским нефтеперерабатывающим заводам, нефтебазам и другим объектам топливной инфраструктуры. Киев заявляет, что такие атаки направлены на снижение возможностей российской армии.