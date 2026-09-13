Ушаков раскрыл итог многочасовых переговоров Путина с посланниками Трампа

Представители США стали лучше понимать позицию России после многочасовой беседы с президентом Владимиром Путиным. Об этом 13 сентября заявил помощник российского лидера Юрий Ушаков в комментарии «Известиям».

«Естественно, они стали лучше понимать, поскольку они провели многочасовую беседу с нашим президентом», — сказал Ушаков.

По его словам, достижение договоренностей по территориальному вопросу может упростить дальнейшее продвижение мирных инициатив. При этом Москве и Вашингтону предстоит обсудить и согласовать еще несколько важных тем.

Заявление Ушакова прозвучало на фоне продолжающихся контактов представителей России и США по вопросу урегулирования конфликта на Украине. Стороны обсуждают возможные условия для прекращения боевых действий и дальнейших переговоров.

Накануне зять президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер заявил, что для завершения конфликта Киеву потребуется согласиться на отступление по линии, которую обозначила Россия.

По словам Кушнера, американские посредники продолжают искать «креативное» решение. Оно должно учитывать позицию Киева и одновременно создать условия для завершения конфликта с учетом требований Москвы.

Таким образом, территориальный вопрос остается одним из ключевых препятствий для дальнейшего продвижения переговоров. По оценке российской стороны, его согласование может создать условия для обсуждения остальных пунктов возможного мирного соглашения.