Фото: vk.ru/minsport_62
Спорт

Рязанский футбол отметил 115-летие победой на «Рязань-Арене»

Алексей Самохин
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Рязанскому футболу исполнилось 115 лет. Праздничное мероприятие прошло 11 сентября на стадионе «Рязань-Арена», где ФК «Рязань» обыграл «Ротор-2» из Волгограда со счетом 2:0.

11 сентября 1911 года в Рюминой роще состоялся первый официально зафиксированный футбольный матч в Рязани. Эту дату считают днем зарождения рязанского футбола.

На юбилейный праздник приехал заслуженный тренер РСФСР, мастер спорта СССР международного класса и уроженец Рязанского региона Олег Романцев. 

Губернатор Павел Малков назвал 11 сентября знаковой датой для региона. Он отметил, что за 115 лет футбол в Рязанской области прошел путь от любительских матчей до профессионального клуба.

«Сейчас футболом в области занимаются более 40 тысяч человек, и цифра постоянно увеличивается. Улучшаем систему подготовки спортсменов, чтобы растить таланты с самого детства, при поддержке клуба ЦСКА и Московской федерации футбола. Системно развиваем инфраструктуру. Уверен, что все лучшее у рязанского футбола еще впереди», — сказал Павел Малков.

За последние годы в регионе построили крытый футбольный манеж, реконструировали стадион «Рязань-Арена». В муниципалитетах обновляют поля, создают дворовые площадки и оснащают спортивные школы.

Олег Романцев отметил, что хочет видеть Рязань футбольным городом.

«Регион идет по правильному пути, сделан значительный шаг вперед в развитии футбола. В этот вид спорта приходит много людей, у детей есть возможность тренироваться и добиваться успехов», — сказал он.

Романцев нанес символический удар по мячу, после чего начался матч ФК «Рязань» и «Ротор-2». Хозяева поля забили два гола и поднялись на третье место в турнирной таблице. Встреча прошла в рамках Первенства России среди команд Второй лиги Дивизиона Б группы 3 сезона 2026 года. 

Для жителей и гостей Рязани организовали интерактивные площадки, а завершился праздник концертом и автограф-сессией Олега Романцева.

Фото: vk.ru/minsport_62
Фото: vk.ru/minsport_62
Фото: vk.ru/minsport_62
Фото: vk.ru/minsport_62
Фото: vk.ru/minsport_62
Фото: vk.ru/minsport_62
Фото: vk.ru/minsport_62

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