Олег Романцев и певица Натали станут гостями юбилея рязанского футбола

В Рязани масштабно празднуют 115-летие местного футбола. Ключевым событием торжеств станет календарный матч ФК «Рязань» с волгоградским «Ротором-2», который пройдет 11 сентября на стадионе «Рязань-Арена».

Однако болельщиков и гостей ждет не только игра. Праздничная программа стартует уже в 17:30. Для всех желающих откроются интерактивные зоны, творческие мастер-классы и спортивные активности, рассчитанные на любой возраст.

Гвоздем вечера станет присутствие легенды отечественного футбола — заслуженного тренера РСФСР и мастера спорта международного класса Олега Романцева. В 18:00 он пообщается с поклонниками во время автограф-сессии, а затем, прямо перед стартовым свистком, произведет символический удар по мячу, положив начало основному противостоянию.

Музыкальным акцентом программы станет выступление певицы Натали, известной по ряду эстрадных хитов. С подробной информацией можно ознакомиться на официальном сайте ФК «Рязань».

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