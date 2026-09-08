Эксперты федерального конкурса «Семейная столица России» оценят инфраструктуру Рязани

В предстоящий понедельник, 14 сентября, Рязань станет площадкой для инспекционной проверки со стороны жюри Всероссийского конкурса «Семейная столица России». Мероприятие организовано во исполнение поручения главы государства Владимира Путина в рамках национального проекта «Семья» и при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. О предстоящем визите официально уведомляет региональное министерство труда и социальной защиты населения.

Главная цель конкурса — выявить и поощрить города, создающие наилучшие условия для жизни семей с детьми. Напомним, в финальный список вошли десять городов: помимо Рязани, это Саранск, Пенза, Нижний Новгород, Казань, Новосибирск, Омск, Тула, Ханты-Мансийск и Южно-Сахалинск. На первом этапе экспертный совет уже проанализировал общие показатели претендентов, включая рождаемость, количество многодетных семей, развитость профильной инфраструктуры и объем действующих мер поддержки.

В состав делегации, которая посетит Рязань 14 сентября, вошли известные федеральные эксперты: главный специалист по медицинской профилактике Минздрава РФ по ЦФО Екатерина Иванова, заместитель директора направления «Социальные проекты» АСИ Григорий Сайфуллин, телеведущая программы «Вести» и член Общественной палаты РФ Мария Ситтель, а также куратор по работе с участниками конкурса Ольга Максимкина.

В ходе выездной проверки члены жюри лично осмотрят ключевые общественные пространства — Лыбедский бульвар, Лесопарк и территорию Рязанской ВДНХ, а также посетят учреждения социальной защиты, здравоохранения и образования. Особое внимание будет уделено доступности среды для маломобильных граждан с детьми: эксперты оценят долю государственных организаций, приспособленных для комфортного посещения с несовершеннолетними, проверят качество медицинского обслуживания, транспортную доступность и наличие спортивных объектов. Дополнительными критериями станут вовлеченность местного бизнеса в реализацию семейной политики и эффективность информационных кампаний, направленных на популяризацию многодетности и традиционных ценностей.

Итоги всероссийского состязания подведут 13 октября. По результатам конкурса будет сформирован реестр лучших муниципальных практик, рекомендованных для тиражирования в других регионах страны.